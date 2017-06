Mindenütt nyer a Wonder Woman

A női szuperhősfilm kiérdemelte a legjobb trailernek járó díjat.

Azt már tudjuk, hogy a tengerentúlon és szerte a világon elképesztő sikerrel nyitott a Wonder Woman a mozikban, s bár idehaza A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja még legyűrte, szintén nagy érdeklődést keltett.

Kevéssel a bemutatás után pedig már értékes díjat is zsebben tudhatnak az alkotók. Immár 18 éve osztják ki a legjobb filmelőzeteseknek járó Aranytrailer díjat.

Összesen 115 kategóriában díjaznak, a Saban Színházban viszont csak 17 elismerést adtak át. Noha a Lego Batman – A film a maga öt díjával tarolt, a fő elismerés a Wonder Woman trailerének jutott.

A nagydíjat kiérdemlő Wonder Woman kedvcsináló a DC-filmekért esetleg nem rajongó (van ilyen?) nézők érdeklődését is felcsigázza, Gal Gadot már itt megvillantja, miért is érdemes végignézni a filmet. A Warner egyébként 26 díjat kapott, a Fox 15-tel, a Disney és a Netflix 7-7-tel érhette be.

A Csodanő a Twitteren is uralja a beszélgetéseket.

Olyan, ma már igencsak fontos statisztikában is élre állt a Wonder Woman, amely néhány éve még nem is létezett. Nemcsak a mozikban, a Twitteren is uralja az érdeklődést a szuperhősfilm.

A DC-Univerzum filmje a Twittert és a közösségi médiát is leigázta. A Twitteren jóval több, mint kétmillió bejegyzésben említették meg a Wonder Womant, a második helyen az Oscar-díjas La La Land áll. A Twitter-bejegyzésről szóló számadat azért is fontos, mert a filmek elismertségének, kedveltségének mindig fontos faktora, hogy milyen híre megy róla az emberek között, a szájhagyomány útján. Márpedig a Wonder Woman és Gal Gadot karakter külön is igen kedvelt téma, így szinte biztos, hogy nem a 103 millió dolláros nyitóhétvége lesz az utolsó csúcs, amit Patty Jenkins filmje meghódít.

A Wonder Woman elsöprő sikerét látva már arról szólnak a hírek, hogy mikor érkezik a folytatás, s persze az, hogy ki marad meg a Csodanő stábjából.

Felröppenő hírekkel ellentétben még nem biztos, hogy Jenkins rendezi a Wonder Woman 2-t.

Sokan már készpénznek vették, hogy a sikerfilm rendezője, Patty Jenkins dirigálja a második részt, ugyanakkor a zuhanyhíradó szerint ez még nem dőlt el.

Azt mondják, hogy a Warner Bros. hamarosan megkezdi a tárgyalásokat a rendezőnővel, aki a film elképesztő nyitóhétvégéjét látva igen előnyös alkupozícióban lesz. Az nem kérdés, hogy a folytatásban láthatjuk majd a főszereplőt alakító Gal Gadotot. Mivel még ennyire sok részlet bizonytalan, és persze még javában fut a mozikban a Wonder Woman, egyelőre megtippelni sem lehet, hogy mikor kerülhetne a mozikba a következő rész.

