„Mindig is fan voltam” – megszólalt a Han Solo film új rendezője

Az új Han Solo film rendezője megtiszteltetésnek vette a felkérést.

Több érintett után maga Ron Howard, a Han Solo film új rendezője is megszólalt arról, miért is vállalta el beugróként a rendezést. Nem meglepő, de mindig is a Star Wars-univerzum rajongója volt.

A tegnapi nap folyamán elsők között írtunk a Han Solo spin-off rendező nélkül maradt sorsáról, mi szerint Ron Howard lép a Lucasfilm és a Disney által közösen eltanácsolt rendezőpáros helyére. (A cikket ITT olvashatjátok)

A rajongók gyorsan megnyugodhattak, amikor a stúdiók nem sok hezitálás után felkérték Hollywood egyik legelismertebb és leginkább megbízható rendezőjét a nemes feladatra.

Több megszólaló után ezúttal az Egy csodálatos elme és a Da Vinci-kód Oscar-díjas rendezője beszélt a nem mindennapi felkérésről.

Ez nem akármilyen lehetőség, amely szembejött az úton

– fogalmazott Howard.

Mindig is a sorozat fanja voltam. Igazából nagy öröm, hogy felkértek arra, legyen némi hangom, szerepem a Star Wars-univerzumban. Szinte a barátom a sok ember, aki a Star Wars-franchise-ban érintett. Nagyszerű produkció az egész, és még rengeteg klassz munka vár ránk vele.

Az új rendező a Twitteren is megerősítette, hogy elismeri és tetszik neki a munka nagy része, amelyet a kirúgott rendezőpáros és a stáb végzett. Ez érdekes visszajelzés annak tükrében, hogy mert a stúdiók nem voltak elégedettek az eddig látottakkal, szinte az első pillanatokról arról szóltak a hírek, hogy bizonyos részeket újra kell forgatni. Lehetséges, hogy Howard mégsem nyúl bele túlzottan az eddig munkába, persze az sem kizárt, hogy ez a külvilágnak szóló udvarias gesztus volt.

I hope to honor the great work already done & help deliver on the promise of a Han Solo film. — Ron Howard (@RealRonHoward) June 22, 2017

I'm beyond grateful to add my voice to the Star Wars Universe after being a fan since 5/25/77. — Ron Howard (@RealRonHoward) June 22, 2017

Dacára annak, hogy most veszítette rendezőjét, majd nyert egyet a Star Wars világ legújabb gyöngyszeme, a Han Solo film, a tervek szerint marad az eredeti bemutatási időpont, azaz 2018. május 25-én kerül mozikba a produkció. A filmnek még nincs címe, ám azt már tudni, hogy Han Solo 18 és 24 éves kora közötti életszakaszáról szól, hogy miként is lett az a csirkefogó, akivel később megismerkedhettünk a Star Wars-filmekben.

Ti már várjátok, hogy lássátok, milyen is a fiatal Han Solo?