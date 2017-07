Mire buknak a tengerentúlon?

A hétvégi mozis bevételi adatokat nézve a Dunkirk továbbra is listavezető, mögötte pedig a nem mindennapi Emoji film futott be.

Hamarosan megtudjuk, hogy idehaza mik voltak a legkedveltebb filmek a mozikban, arról azonban már van infónk, hogy az Egyesült Államokban mi hogyan futott a hétvégén.

Nem hiába dicsértük mi is a Dunkirk-öt, a második világháború egyik legfontosabb akciójáról szóló film továbbra is verhetetlen odaát. Újabb majdnem 30 millió dollárt tett hozzá a már jócskán 200 millió dollár feletti bevételhez, így elmondhatjuk: a szép és tartalmas film sok ember szívét ejtette rabul, s második hete van bérelt helye a toplistán.

A Dunkirk-öt remek kritikák is repítették a közönség szívéig, ellentétben az Emoji filmmel, amely elképesztően rossz fogadtatásra talált. Csak érzékeltetésképpen: a neves és mérvadó filmes kritikai oldalon, a Rotten Tomatoes-on 8 százalékon állt! Ennek ellenére bőven 25 millió dollár felett hozott a konyhára, ami az előzmények ismeretében bravúrosnak mondható. A nagy meglepetés Girls Trip iránt alig valamivel csökkent az érdeklődés, így a harmadik helyen tanyázik az tengerentúli összesített listán, több mint 20 millió dollárral.

És akkor berobbant az Atomszőke! David Leitch Chazlize Theron és James McAvoy főszereplésével készült szexi, harcos filmje a 20 millió dollárt el nem érve a negyedik helyen nyitott az Egyesült Államokban, míg összességében 25 millió dollár körül állt meg. Ez annak tükrében egyébként megsüvegelendő, hogy igen magas korhatár-besorolással játsszák, így nem ülhet be rá mindenki. Charlize Theron elképesztő kémnőt alakít a filmben, s simán benne van, hogy a következő hétvégi mérlegkészítéskor már a lista élére ugrik majd az Atomic Blonde.

A Pókember – Hazatérés tartja a helyét, ezúttal az ötödik, s elképesztő, hogy már 630 millió dolláros bevétel felett jár világszerte. A majmok bolygója: Háború a hatodik helyre futott be, még 10 millió dollár feletti bevétellel. A Gru 3 letaszíthatatlan a tízes listáról, ezúttal a hetedik, és összesítésben már majdnem 820 millió dollárt hozott a konyhára! Csalódást keltő a Valerian és az ezer bolygó városa, hiszen Lus Besson masszívan 200 millióba kerülő filmje mindösszesen 31 millió dollárt keresett világszerte, pedig a sci-fi rendkívül látványos, egészen elképesztő vizuális világgal bír. A sort a Baby Driver és a mindenható Wonder Woman zárja: hihetetlen, hogy Gal Gadoték filmje ennyi idővel a premier után is ott tud lenni a tízes listán, és már majdnem 800 millió dolláros bevételnél jár.