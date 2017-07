Munkában az Oscar-díjas film rendezője

Az Oscar-díjas Holdfény után ismét szép és érzékeny témájú film rendezésébe fog Barry Jenkins: egy híres amerikai regény adaptációjában egy fiatal harlemi pár történetét mutatja be, a férfi és a nő az amerikai álom ígérete jegyében, az igazságtalanságok ellen igyekszik megélni a szerelmet.

Barry Jenkins a legutóbbi gálán a Holdfényért érdemelte ki a filmvilág legnagyobb presztízzsel bíró elismerését. Emlékezetes, hogy az Akadémián elrontották, és elsőre A kaliforniai álom stábját és szereplőgárdáját szólították a színpadra, ám rövid időn belül kiderült: a Holdfény a befutó. Ezt a filmet pedig Barry Jenkins rendezte, akiről kiderült, hamarosan ismét a direktori székbe ül.

Az Annapurna eictures jelentette be, hogy a rendező James Baldwin 1974-ben megjelent If Beale Street Could Talk című regényéből készít filmet (úgy fordíthatnánk, hogy Ha a Beale utca beszélni tudna).

A történet Tishről szól, aki versenyt fut az idővel, hogy bebizonyítsa szerelme ártatlanságát, akit egy lány megerőszakolásával vádolnak. Tish közben ráadásul gyermeküket várja. A sztori a fiatal pár, a két család és az ő életükön elmesélt szerelem ünnepe, a szereplők igyekeznek igazságot hozni az életükbe, amelynek minden elemében ott lapul az amerikai álom ígérete.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy megbízhatjuk az adaptációval Barry Jenkinst. Barry rendkívül tudatos és tehetséges rendező, akinek Orvosság búbánatra című filmje lenyűgözött minket”

– mondta Gloria Karefa-Smart, a regényíró Baldwin testvére.

Jenkins “a nyerő csapaton ne változtass” taktika mentén gyakorlatilag ugyanazzal a stábbal dolgozik, mint a Holdfényen. Producere ezúttal is Adele Romanski lesz, és a Plan B is segít neki.

Jenkins személyiségét jól mutatja meg, hogy bár vélhetően egynél több ajánlatot kapott jelentős filmek megrendezésére, ő inkább a 2013 nyarán írásba öntött, régóta dédelgetett tervét valósítja meg. Nem az első lesz egyébként, aki vászonra viszi Baldwin regényét: 1998-ban Roberet Guediguian francia rendező már megtette ezt, csak akkor Harlem helyett Marseilles volt a helyszín.

Jenkins a nagyjátékfilm előtt sem fog unatkozni: Colson Whitehead Pulitzer-díjas könyvéből, a The Underground Railrood-jából készít minisorozatot az HBO-nak.