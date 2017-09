Nagy hiányzó az Indiana Jones 5-ben

Noha még el sem kezdődött az Indiana Jones forgatása, egy dolog már kiderült, hogy fontos karakter fog hiányozni a 2020-ban mozikba kerülő filmből: Mutt Williams biztosan nem kap szerepet a kultuszsorozat ötödik részében.

Noha még meglehetősen messze van, hogy ismét a moziban lássuk Indiana Jonest (2020. július 10-re tervezik a világszerte népszerű film ötödik részének premierjét), egy dolgot már megtudtunk. David Koepp forgatókönyvíró az EW-nek beszélt arról, hogy a Shia Labeouf által alakított Mutt Williams nem kap szerepet a filmben.

„Harrison Ford játssza Indiana Jonest, ez az egyetlen, amit biztosra mondhatok… no meg azt, hogy Shia Labeouf karaktere nincs a filmben – mondta el Koepp, aki arról is beszélt, hol tartanak a film előkészítésében. – Éppen azon dolgozunk, hogy kialakítsuk a forgatás elkezdésének feltételeit. Alapvetően ez persze Steven Spielbergtől és Fordtól múlik. Összességében elégedettek vagyunk a forgatókönyvvel, amit kaptunk. A munka persze végtelen lesz és folyamatos. Steven most fejezte be a The Post forgatását. Ha szerencsésen állnak együtt a csillagok, akkor az Indiana Jones 5 lesz a következő filmje.”

Akik nem látták az Indiana Jones és a kristálykoponya királyságát, azok ne olvassák tovább. Szóval, kiderült, hogy Mutt Williams Indiana Jones és Marion Ravenwood fia. A film végén Indy és Marion összeházasodott, a szél pedig lesodorta a főszereplő fedoráját a fogasról, amely Mutt Williams lába előtt landolt. Felveszi, s magára öltené, ám Jones visszaveszi tőle.

Mivel Mutt nincs benne a filmben, a Disney új filmet fejlesztene az ötödik rész mögött. Korábban Steven Spielberg azt mondta, hogy biztosan nem fogja a film végén megölni Harrison Ford karakterét. Egyébként Spielberg rendezte mind a négy korábbi filmet, s az ötödiknek is a már veteránnak számító Kathleen Kennedy és Frank Marshall lesz a producere.

Az első Indiana Jones-filmet 1981-ben mutatták be, majd 1984-ben, 1989-ben és 2008-ban érkezett a folytatás. A négy film világszerte összesen 2 milliárd dollárt hozott a konyhára.