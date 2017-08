Nehéz szülés volt A setét torony, de elkészült – Kritika

Igazi elátkozott projektnek tűnt A setét torony, amiket ugyebár általában illik békén hagyni, mert semmi jó nem sül ki belőlük. Nem ez a film erősíti majd a szabályt.

A The Dark Tower Stephen King nyolcrészes, kultikus regényfolyama, amiben azért kimondhatjuk, hogy akad tartalom bőven, és olyan tartalom ez, amiért nem véletlenül rajong a fél világ. Hogy kellett-e ebből filmet forgatni? Persze hogy kellett! Filmtrilógiában gondolkodtak, ami meglehetősen kedves forma egy ilyen mennyiségű történethez, három háromórás filmben talán lehetett is volna valamit kezdeni ezzel a sztorival. Ez a film azonban 95 perc. Stáblistával. 95. Nagyon kevés, bárhonnan is nézzük.

Mondjuk 95 percben is lehet egy emlékezetes nyitányt prezentálni egy éppen induló franchise-hoz, de erről ezúttal szó sincs. Ez a film úgy süpped bele a középszerűségbe, hogy az felfoghatatlan. Hogy lehet egy kultikus regénysorozatból ennyire semmilyen filmet készíteni? Az akciójelenetek közepesek, Matthew McConaughey mintha nem találná a helyét, a sztori pedig csak felskicceli az alapproblémát, aztán köszöni szépen, jó napot, jön is a stáblista, a következő rész viszont lehet, hogy sohasem.



Jake Chambers, egy fiatal srác történetét hozza a film, akinek furcsa álmai vannak egy Harcos nevű férfiról, illetve egy sötét mágusról, aki el akarja pusztítani a tornyot, ami nagyon sötét. Kiderül, hogy ez a torony védi meg az univerzumot a sötétségtől, a mágus, Walter azonban egy gép és néhány különleges gyerek segítségével le akarja dönteni a tornyot. Hogy ez miért jó neki, arról nem szól a fáma a 95 perc alatt, legyen annyi elég, hogy gonosz, és ez neki jó lesz.

Alapjaiban véve azért pár jó jelenet erejéig jönnek a jobb King-hangulatok, a főhős fiú (Tom Taylor) is érdekes karakter, ráadásul egy ponton kellő sötétséget is adnak az élettörténetéhez, de még ezzel sem kezd semmit ez a mozi. Igazából semmivel sem kezd semmit. Nem tudja, hogyan kezelje az alapanyagát, ezért rittyentettek belőle egy rövidke, de mégis nagyon ráérősen építkező fantasyt, amire valószínűleg idén decemberben már nem is fogsz emlékezni, de az is lehet, hogy korábban.



Hiába van benne fantasy, western és dráma, de egyáltalán nem állnak össze ezek a stíluselemek, a film 2/3-ánál pedig már kifejezetten zavaró is lesz a csapongás. Nem lehet aggódni a szereplőkért, olyan, mintha nem lenne tétje ennek az egésznek, és ez nagyon nagy baj, mert felületes marad, és egy ilyen filmnek igenis magával kell ragadnia, félelmet kell okoznia, vagy legalább valamilyen érzést ki kellene váltania a nézőből.

A setét torony viszont átsuhan rajtad. Könnyedén, gyorsan. Nem erre voltál felkészülve. Nincs ebben benne egy új franchise felépítésének lehetősége, vagy legalábbis nem ilyen módon. Csodák még történhetnek, de nagyobb téteket tennénk arra, hogy sem a kritikusok, sem a rajongók nem lesznek elájulva ettől a filmadaptációtól, még azok sem, akik nem ismerik a könyveket. Egynek jó, de ez ebben a formában nagyon kevés.

De nézzük azért a pozitívumokat: Idris Elba még mindig nagyon badass, bizonyos pontjain pedig egészen magára talál a mozi, de a színvonal sajnos finoman szólva sem egyenletes. Megnézed és elfelejted. Kár érte. Nem setét ez, hanem nagyon szürke.