Nem biztos, hogy Hugh Jackman végzet Logan-nel!

Amióta kiderült, hogy a Logan lesz Hugh Jackman utolsó X-Men-es szerepe, a rajongók folyton abban bíznak, hogy a színész meggondolja magát. Most a New York Time riportere is érdeklődött Jackman-nél.

Egyre közelebb érünk a Logan film bemutatójához. A végeredmény pedig több szempontból is különleges lehet. Például azért, mert legutóbb kiderült, hogy valamelyest más univerzumban játszódik majd a sztorit, mint eddig. Aztán fontos az is, hogy R-es besorolást kap a film az ígéretek szerint. Emellett pedig Patrick Stewart és Hugh Jackman is búcsúzik a franchise-ben betöltött szerepétől.

Persze Jackman esetében azért a rajongók tényleg bizakodnak abban, hogy végül csak láthatják még őt ikonikus szerepében. Legutóbb pont az merült fel, hogy Farkas cameozhatna egyet a Deadpool folytatásban. A kérdés persze nem csak a rajongókat, hanem az újságírókat sem feltétlen hagyja nyugodni. A New York Time riporterének pedig arra is volt lehetősége, hogy a legilletékesebbnek szegezze a kérdést.

Jackman válaszként azt felelte, hogy amikor megkapta a Logan szkriptjét, akkor úgy érezte, hogy tényleg ez lesz az utolsó alkalom, hogy ebben a szerepben láthatjuk. Ugyanezt gondolta a forgatások idején is, sőt perpillanat is ez a tényállás. Azonban azt nem lehet tudni, hogy mi történik majd három év múlva. Most azonban biztos benne, hogy búcsút int a karakternek.

Emellett arról is beszélt, hogy szerinte a Logan-ben nyújtotta élete legjobb alakítását. Belülről így érzi, hiszen a szerepek után mindig gyötrik kételyek. Hol jobban, hol kevésbé. A Logan után a legkevésbé érezte ezt a kételyt.

Jackman azzal is tisztában van, hogy a karakter továbbél és valaki más kapja a szerepet. Ehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy nincs vele baja, de nehogy az legyen, hogy Daniel Day-Lewis kapja és végül még Oscarral is jutalmazzák az alakítását. Azt nagyon a szívén viselné.

Logan – film adatlap előzetesekkel és hírekkel!