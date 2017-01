Nem is gondolnád ki csatlakozhat a Bosszúállók: Végtelen háború stábjához?

Nagyon érdekes pletykák láttak napvilágot a Bosszúállók: Végtelen háború kapcsán. Egyes források szerint A hihetetlen Hulk egyik karaktere is feltűnhet majd a filmben.

Természetesen az egyik első Marvel film címszereplő ott lesz majd a Végtelen háborúban. Ez nem is igazán volt kérdés. Sőt vele előtte, a Thor: Ragnarokban is találkozhatunk majd. Ami azonban ennél is érdekesebb, hogy a verebek most azt csiripelik, hogy a film egy másik színésze is akár szerepet kaphat majd a Végtelen háborúban.

Ez lesz ugye az a Marvel film, amelyben annyi szuperhőst vonultatnak fel, hogy belefájdul majd mindenünk abba, ahogy miattuk kapkodjuk majd a fejünket. A Bosszúállók mellett ugyanis nyilván érkezik Thanos, de legutóbb már a Galaxis őrzői szereplését is megerősítették. Sőt Captain Marvel is biztos jön, de Doctor Strange sem marad ki a filmből. Igazi gigászi produkció lesz ez. Már akár a költségvetést illetően is, hiszen állítólag több mint 400 millióból hozzák tető alá a filmet. Ennek jó rész vélhetően a szereplő gázsijára megy majd el.

A mostani hírek arról szólnak, hogy Hulk szerelme, Betty Ross is feltűnhet, természetesen Liv Tyler alakításában. Egyelőre érdemes pletyka szinten kezelni a dolgot. Nem is csoda, hiszen sok mindenkire gondoltuk, hogy visszatér, azt nem is gondoltuk volna, hogy mondjuk Betty Ross neve szerepel a listán.

Nem volna rossz újra látni Liv Tylert, az viszont nagy kérdés, hogy milyen apropóból bukkanhat ismét fel, hiszen A hihetetlen Hulk óta egy szót sem hallhattunk róla.

Szerződés persze egyelőre nincs, ám amennyiben hivatalossá válik a színésznő újbóli Marveles szerződtetése, akkor arról nálunk találsz majd infót.