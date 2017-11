Nem Joss Whedoné a Batgirl?

Noha egyelőre csak gyenge pletyka szintjén bukkant fel a hír, nem teljesen elképzelhetetlen, hogy Joss Whedon mégsem rendezi meg a Batgirlt. Összességében azonban valószínűbb, hogy marad a film mellett a direktor.

Kevéssel a hálaadásnapi hétvége előtt érkezett a hír, hogy a Warner Bros. nagyon várt filmje, a Batgirl mégsem Joss Whedon rendezőhöz tartozik. A beszámoló szerint a Warner Bros. már hónapokkal ezelőtt döntést hozott arról, hogy nem hozza vissza Joss Whedont a Batgirlre. Elsősorban azért, mert túl hosszúra nyúltak Az Igazság Ligája utóforgatásai, ráadásul a rendező volt feleségének vitatott levele is szerepet játszott Whedon eltávolításában.

Tegyük hozzá, a Super Bro Movies nevű honlapról azóta már eltávolították a hivatkozott cikket, más portálok és források pedig továbbra is arról szólnak, hogy a tervek szerint Joss Whedon rendezi a Batgirlt. Whedon egyébként még májusban kötelezte el magát a film mellett, amely az New 52 képregényre épül. Akkor volt szó arról is, hogy már kiválasztották a főszereplőt, de erről azóta sem a stúdió, sem a rendező nem beszélt (noha jelöltként felbukkant Elle Fanning, Olivia Cooke, Bella Thorne, Katherine Langford, Margaret Qualley, Jane Levy, Haley Lu Richardson és Naomi Scott neve is).

Bár jelenleg igencsak kérdéses, hogy Joss Whedon elhagyja a Batgirlt (sőt jelenleg az tűnik valószínűnek, hogy marad), azért néhány dolog változhat, legalábbis az azóta már levett riport szerint. A DC fanok nagy része egyébként nem bánná Whedon eltűnését, ugyanis Az Igazság Ligája megjelenése körül szerencsétlen tweettel haragította magára őket a rendező. Azt írta, hogy Steppenwolf volt minden idők legrosszabb gazembere.

S hogy akkor az ingoványos területről kicsit stabilabbra térjünk: úgy tűnik, 2018-ban kezdik forgatni a Batgirlt, ezt már megerősítette Geoff Johns, a DC Films elnöke. Tekintettel arra azonban, hogy most készítik elő a Gotham City Sirens-t, a Suicide Squad 2-t, a The Batman és a Harley Quinn vs. Joker-filmet és persze a második Az Igazság Ligája-filmet, nehéz arról beszélni, mikorra várható a Batgirl premierje.