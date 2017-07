Nem lazsál a DC, újabb két film készítését jelentette be

Ezzel, a nem rég napvilágot látott line-uppal a DC univerzum ismét jól halad azon az aranyúton, amit a Wonder Woman megalapozott neki. A Warner Bros. nagy reményeket fűz hozzájuk, így még két filmet jelentettek be 2020-ra, miközben a Shazam előkészületeit is megkezdték, amit várhatóan jövő februárban kezdenek forgatni és 2019-ben debütálhat.

A Shazam dátumán kívül még azt tudjuk, hogy két szeparált része lesz: Egy Shazam és egy Black Adam. Az előbbiben fogja a gonoszt, Black Adamet Dwayne Johnson alakítani, ki ezután kapja meg szóló filmjét. A színész elárulta, örülne, ha Armie Hammer kapná az ellenfele szerepét.

Februárban felröppentek olyan hírek, hogy az Amikor kialszik a fény direktora, David F. Sandberg rendezi a Shazamot, ez azonban még nem lett megerősítve, ahogyan az sem, hogy a még ismeretlen, említett két produkciót, -amit 2020. február 4-én és 2020. június 5-én mutatnak be-, milyen névre keresztelik majd.

A The Wrap jelentése szerint, még számos alkotást tervez a stúdió. Ide tartozik a már beharangozott The Flash, illetve egy esetleges Batman vagy Wonder Woman folytatás.

Hiába, hogy még nem pontosak a tudnivalók, hatalmas a verseny a stúdiók között: A 20th Century Fox 2020. február 14-re időzítette Nimona című sci-fijét, miközben a Warner Bros. már rég bejelentette egy nagy dobását ugyanazon év február hetedikére, a Paramount Loud House-ával karöltve.

2020. május 22-én landol a Warner tesók Godzilla Vs. Kong-ja, és előtte két nappal egy eddig még cím nélküli Pixar animációsfilm. Természetesen ezek az időpontok változhatnak, de nagyjából ezekre a premierdátumokra számíthatunk a jövőben.

A Warner Bros. egy masszív, két órás előadást fog tartani most vasárnap a san diegoi Comic Con-on, ahol többek között Az igazság ligájáról, a Szárnyas fejvadász 2-ről és Aquamanről is szót ejtenek majd, illetve biztosak lehetünk benne, hogy meglepetésekben sem lesz hiány.