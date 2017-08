„Nem lesz Bad Boys 3”

Nem túl optimista az évek óta dédelgetett Bad Boys 3 terveivel kapcsolatban az első két film egyik sztárja, Martin Lawrence: szerinte nem fog elkészülni a folytatás.

Hosszú ideje, lényegében évek óta szó van arról, hogy folytassák a 90-as, 2000-es évek sikerfilmjét, a Bad Boys-t. Csakhogy az egyik kulcsszereplő, Martin Lawrence igen lehangolóan nyilatkozott róla az elmúlt napokban.

Nem hiszem, hogy ez elkészül, legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint – mondta Lawrence. Will másik filmet készít, és én nem hiszek benne, hogy sikerül összehozni a Bad Boys 3-at. Persze rajtam nem múlik, itt vagyok, készen vagyok, ha el akarják készíteni, rám számíthatnak, de ez nem az én hatásköröm, hanem a stúdióé.

A másik sztár, Will Smith még 2016 februárjában a BBC-nek nyilatkozott a projektről. Akkor azt mondta, nagyjából két év után először akkor néhány hete látta Martin Lawrence-t.

Egymásra néztünk, megöleltük egymást, és abban a pillanatban tudtuk, hogy csinálunk még egy Bad Boys-filmet. Igen, biztosan.

Mint ismert, az író-rendező Joe Carnahan vezetésével fejleszteni kezdték a projektet, sőt 2018. november 8-ára ki is tűzték a premier dátumát, amely 2017-es forgatást vetített előre. A film címe az lett volna, hogy Bad Boys for Life, amely a Will Smith és Matin Lawrence által megformált két karakter híres mottója. Nem volt csoda, hogy folytatni akarták a Bad Boys-t, hiszen az első két film óriási sikert aratott. Az első rész 1995-ben debütált, és 140 millió dollárt keresett, továbbá sztárt csinált Smith-ből, hogy aztán a második rész világszerte 273 millió dollárt hozzon a kasszára 2005-ben. Sőt egyébként még negyedik filmről is esett már szó, azt 2019-ben mutatták volna be.

A Bad Boys 3 tervei már akkor gellert kaptak, amikor Joe Carnahan író-rendező márciusban távozott a direktori székből, a Sony egyébként nem is kommentálta a történteket. Carnahan másik filmmel is foglalkozott, ezért nem fért bele az idejébe a Bay Boys.

S hogy mit hoz a jövő? Nyilván soha ne mondjuk, hogy soha, de az fix: a Bad Boys csak Will Smith-szel és Martin Lawrence-vel lehet elképzelni, ők egyszerűen pótolhatatlanok. Ha ők nem érnek rá, akkor nincs értelme Bad Boys 3-ról beszélni…