Nem okoz csalódást a Kingsman 2 új előzetese

Oltári poénokkal, hihetetlen akciókkal és sztár garmadával jön szeptemberben a Kingsman 2. Az akció-vígjáték új trailere senkinek sem okoz csalódást, ráadásul a ködös Albionból, Nagy-Britanniából átrándulunk az Egyesült Államokba.

Sztárparádéval robbant be 2014-ben a köztudatba a Kingsman: Colin Firth, Samuel L. Jackson és Michael Caine is szerepet vállalt a több mint kétórás akció-vígjátékban. Emlékszünk? Tökit kivágták az iskolából, és nincs munkája, így anyukáját boldogítja zavaros életével. Aztán autólopás miatt lecsukják, és felhívja a papától kapott érmen található számot, s a kifogástalan modorú, elegáns angol kém, Colin Firth (akinek Töki apja mentette meg az életét nem sokkal azelőtt, hogy meghalt) ki is hozza őt a sittről. S innentől kezdődik a James Bond-képzés a srácnak.

Ha lehetséges, az alkotók szintet léptek a Golden Circle elnevezésű második részben, akár az őrült gyilkolászást, akár a filmben az egy négyzetméterre jutó hollywoodi sztárokat nézzük. Hazánkban Kingsman: Az aranykör címen fut majd a folytatás, s bár már az első előzetes sem volt kutya, a második tényleg valami egészen parádésra sikerült.

Ádáz és gyönyörű ellensége akad a Kingsman-hálózatnak: a zseniális és Oscar-díjas Julianne Moore nem kevesebbre tör, minthogy megszüntesse, sőt megsemmisítse a Kingsmaneket. A briteknek nincs más választása, fel kell venniük a kapcsolatot az amerikai testvérszervezettel, a Statesmen-nel, és itt jön a képbe Halle Berry, Channing Tatum és Jeff Bridges (Berry és Bridges is kiérdemelte már az Oscar-díjat), sőt még a ritkán színészkedő Elton John is szerepet vállal a filmben.

Az előzetesből tökéletesen átjön a fekete humor, amellyel a film olyan szívesen és sikeresen operál: Taron Egerton például összekeveri az ugrókötelet az embereket félbevágni képes kötéllel, és csodálkozik az egészen, mert nem vágja a kettő közötti különbséget. Jönnek az amerikai sztereotípiák és azok kigúnyolása, szóval igencsak vicces filmnek nézünk elébe.

A Kingsman 2-t szeptember 22-én mutatják be, arról viszont még nincs információ, hogy idehaza mikor nézhetik meg a filmet a rajongók.

