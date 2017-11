Dehogy rúgták ki a Shazam! rendezőjét

A korábbi híresztelésekkel ellentétben szó sincs arról, hogy a Warner Bros megválna a Shazam! rendezőjétől, !től, aki a Twitteren cáfolta a Redditen terjedő feltételezéseket.

Hiába kerengtek arról a hírek, hogy a Warner Bros megválik a Shazam! rendezőjétől, David F. Sandbergtől, mint kiderült, a pletykákból semmi sem igaz. A híresztelések felröppentőit védelmünkbe véve tegyük hozzá, senki sem tudta igazán, hogy mi történik a film körül, beleértve magukat a színészeket is. Mindenesetre Sandberg humoros módját választotta, hogy elhallgattassa a pletykákat. A Twitterre töltötte fel a Reddit – utóbb ugyebár hamisnak bizonyuló – hírét.

Reading /r/DCEUleaks on reddit is the best pic.twitter.com/8wEaraZf9n — David F. Sandberg (@ponysmasher) November 25, 2017

Tudni kell, a Reddit az a hely, amelyen gyakorlatilag névtelenül bárki bármit szabadon mondhat, minden következmény nélkül. Ez a lehetőség ugyanakkor mérgező is lehet, hiszen láttunk már igen fontos kiszivárogtatásokat is, de olyan információkat vagy kamuhíreket is, amelyek csak kárt okoztak. Itt jelent meg az a hír, hogy Sandberget kirúgják a Warnerből, mert túl sötét, szexi és erőszakos Shazam!-ot akart, amely igen szigorú korhatár-besorolást kapott volna. (A poszt még azt is hozzátette, hogy Zack Snyder visszavonul Hollywoodtól.)

David F. Sandberg azonban humoránál volt, és gyorsan elejét vette a híreszteléseknek. Miután felhívták a figyelmét a bejegyzésre, tweetelte az idézett posztot, majd hozzátette, mindig szórakoztató a DCEU-s kiszivárogtatásokat a Redditen olvasni. A movieweb cikke megemlíti, vicces és ijesztő azt látni, hogy sokan elhitték Sandberg kirúgását egy egyszerű posztnak, ugyanakkor üdítő látni, hogy valaki a DCEU-tól szórakoztató módon reagál a híresztelésekre.

S hogy egy kicsit ne csak a körítésről vagy a pletykákról, hanem a filmről is beszéljünk. A Shazam! 2019 áprilisában érkezik a mozikba, igaz, már elkezdtek dolgozni rajta. Az első fotók alapján alig várjuk, hogy többet is megtudjunk a Shzam!-ról. A főszerepre Zachary Levit választották ki, aki arról beszélt, a film hasonló lesz Tom Hanks Bigjéhez, némi szuperhős-történettel vegyítve.

Ti kíváncsiak vagytok már a Shazam!-ra? Győzitek még várni róla az új és valódi híreket?