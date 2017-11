A Netflix lecsapott a sikerfilmre!

Díjakkal felérő diadalt aratott Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről, ugyanis megvásárolta annak forgalmazási jogát a világszerte ismert streaming-szolgáltató, a Netflix.

Alig néhány napja írtunk arról, milyen megtiszteltetés érte Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét. Az alkotást – amellyel Magyarország versenybe száll a legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában a 2018-as Oscas-díjért (ugyebár ebben nyert 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című filmje) – négy fontos kategóriában is díjra jelölte az Európai Filmakadémia. A 3200 tagot számláló szervezet a sevillai fesztiválon jelentette be, hogy a Testről és lélekről lehet a legjobb film, Enyedi a legjobb rendező, illetve a legjobb forgatókönyvíró, míg Borbély Alexandra a legjobb színésznő.

Most pedig újabb bomba robbant, jó értelemben persze: bejelentette a Netflix, hogy az Egyesült Államokra is megvásárolja a Testről és lélekről forgalmazási jogát (milyen pozitív az is, hogy minderről a neves filmes szakportál, a Deadline számolt be). Az Egyesült Államok mellett (Brazília kivételével) Dél-Amerikában, (Izrael és Törökország kivételével) a Közel-keleten, Dél-Afrikában, Indiában, Pakisztánban, Afganisztánban, Bhutánban, Bangladesben, Srí Lankán, és Mongóliában lehet majd megnézni Enyedi Ildikó filmjét. Az alkotás 2018. február 21-től lesz elérhető.

Az amerikai premiert néhány nap múlva, november 12-én rendezik meg az amerikai filmintézet fesztiválján, idehaza pedig az HBO sugározza majd. Az Index információi szerint az Arany Medve-díjas Testről és lélekről az első magyar játékfilm, amelyet megvett a Netflix. Igaz, amerikai együttműködéssel készült korábban a Keep Quiet, amely Szegedi Csanádról szól, és azt is megvásárolta a Netflix.

Emlékeztetőül: egy férfi és egy nő különös kapcsolatáról szól Enyedi filmje. Mindketten mészárszéken dolgoznak, és mindketten egyszerre kezdenek ugyanarról álmodni. A berlini siker után a film végignyerte a világot.

A Deadline beszámolójában egyébként nem felejti el megemlíteni, hogy a Testről és lélekről Enyedi Ildikó visszatérése 1989 után, amikor Cannes-ban aratott sikert Az én XX. századom című filmmel.

Mit gondoltak, ha ilyen felhajtás övezi a filmet, az eljuthat a legjobb öt jelölt közé az Oscaron?