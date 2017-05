Nézd meg a Wonder Womant premier előtt!

Szeretnénk Titeket megajándékozni egy olyan játékkal, amire reményeink szerint már rengetegen vártatok. Ahogy azt már egészen biztosan jól tudjátok, a Wonder Woman jövő hét csütörtökétől robban be a magyar mozikba, viszont ha velünk játszotok, és még fortuna is kedvez nektek, három szerencsés játékosunk egy kísérőjének társaságában már szerdán láthatja a DC soron következő mutatványát.

A Batman Superman ellenben már feltűnt a Csodanő, igaz csak a film utolsó negyedében, de már akkor is mély benyomást keltett nem csak a férfi, hanem a hölgy nézők körében is. Gal Gadot olyan tökéletesen alakította a szerepet, hogy a film alkotói nem is agyaltak többet a főszereplőn, szó nélkül megtartották az izraeli származású szépségkirálynőt. Valljuk be: nem is lett volna semmi okuk lecserélni őt, hiszen megjelenésben-, és habitusban sincs semmi kifogásolható a színésznő alakításában.

Batman és Superman életét is már több szemszögből, többszöri feldolgozás útján módján is láthattuk, ezek után alig vártuk, hogy a legendás ógörög szuperhősnő is kapjon egy külön filmet, mert hát mint azt tudjuk, a DC képregényeknek kihagyhatatlan karaktere.

Éppen ezért, és még számos köztudott tényező miatt szeretnénk, ha Ti is részesülnétek abban a kihagyhatatlan lehetőségben, hogy Magyarországon először, mindenki előtt láthassátok a filmet.

Mondjuk mi a teendő:

Töltsd ki az ITT található kérdőívet Várd a sorsolást, amire 2017. május 29-én (hétfő) kerül sor. A sorsolást követően csekkold Facebook oldalunkat, és a kérdőívben megadott e-mail címre érkezett leveleidet. Ha a szerencsés három nyertes között vagy, a sorsolás posztjában megtalálod majd e-mail címed első felét, és egy nyertesértesítő levél is érkezik majd postafiókodba. Kövesd az utasításokat a nyertesértesítő levélben foglaltak alapján.

Megéri, hiszen tényleg csak 1 percet vesz el az életedből. Vagy még annyit se.

A Wonder Woman adatlapja, és előzetesek

Játékszabály