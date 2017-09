Nézzük meg a Justice League karaktereit!

Milyen az, amikor az összes kedvenc szuperhősünk egy filmbe kerül azért, hogy megküzdjön a gonosszal? A Justice League hamarosan megmutatja. Most azonban kedvcsinálóként megkaptuk a karakterekről készült fotókat.

Nem túlzás, az elmúlt évek egyik legjobban várt filmje a Justice League, amelyben minden, Az Igazság Ligája-filmekből ismert karaktert egyszerre láthatunk a vásznon. Korábban már készült róluk közös kép, most azonban megérkeztek a szólófotózások eredményei a Warner Bros. Pictures-től és a DC Films-től.

A Justice League-ben sztárok hada vonul fel szép sorban. Ben Affleck-et Batmanként láthatjuk, Henry Cavill Supermant alakítja, Gal Gadot természetesen Wonder Woman szerepében érkezik a mozikba, Jason Momoa Aquaman-t játssza el, míg Ezra Miller a The Flash, azaz a Villám lesz. A Cyborg szerepében Ray Fishert, Bidis Vulkoként Willem Defoe-t, Lex Luthorként Jesse Eisenberget láthatjuk, de Alfred Pennyworth-öt például Jeremy Irons alakítja. S akkor ne feledkezzünk még meg Diane Lane-ről (Martha Kent), Connie Nielsenről (Queen Hippolyta), Birry Crudupról (Henry Allen), Amber Heardről (Mera), Kiersey Clemonsról (Iris West), J.K. Simmons-ról (Gordon) és Amy Adams-ről (Lois Lane) – egy szóval, sztárparádé vár ránk.

Tehát, a hősök emberiségbe vetett hitéből és Superman önzetlen cselekedetéből kiindulva, a Justice League-ben Bruce Wayne és Diane Prince összefognak, hogy közösen nézzenek szembe egy mégy nagyobb ellenséggel. Batman és Wonder Woman gyorsan dolgozik a megoldáson, és toboroz csapatot a metahumánokból, hogy együtt álljanak ki a fenyegető veszély ellen. De úgy tűnik hiába a hősök parádéja (Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg és a Flash), már túl késő, hogy megmentsék a bolygót.

A filmet az a Zack Snyder rendezi, aki korábban a Batman Superman ellen – Az igazság hajnalát, illetve Az acélembert is jegyezte, míg a forgatókönyvet Chris Terrio írta. Snyder családi tragédiája után Joss Whedon vette át a feladatokat (Snyder lány márciusban öngyilkos lett).

S akkor az időpont, amit szerte a világon várva várnak: november 10-én kerül a mozikba a film. Te is szeretnéd már látni Az Igazság Ligáját?