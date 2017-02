Nyáron kezdik forgatni az Avatar 2. részét

Na vége! Az elmúlt hónapokban vajmi keveset lehetett hallani az Avatar-franchise-ról. Azonban most úgy néz ki, hogy James Cameron végre előmászott írói barlangjából és bejelentette, hogy mikor is kezdenek neki a forgatásoknak.

Őszintén szólva már kicsit azt hittük, hogy nem is lesz semmi az Avatar folytatásból. A dolog amúgy sem indult egyszerűen. Cameron előbb azt ígérte, hogy egy trilógiát szeretne készíteni, majd kiderült, hogy öt filmet akar összesen és ezeknek a forgatókönyvét is gőzerővel készítik. A stúdió pedig nem olyan régen azt ígérte, hogy a második felvonás 2018 végén láthat majd napvilágot.

A napokban aztán James Cameron megnyilvánult az Alien-franchise kapcsán, ám az Avatarról, akkor még nem ejtett egy árva szót sem. Ám úgy néz ki, hogy nem csak Alien szapulásban jeleskedik, hanem az Avatar folytatásról is voltak hírei, egy későbbi interjúban.

Elárulta, hogy az elmúlt két évben nagyon azon dolgozott, hogy elkészüljön a négy film forgatókönyve. Az elmúlt hetekben azonban az ötödik történet végére is pont került, így aktivizálta is magát, hogy a filmes munkálatok előkészítésével folytassa a munkát.

Cameron saját bevallása szerint most jó ideig be van táblázva. A tervek szerint pedig 2017 augusztusában jut oda, hogy a forgatásoknak is neki ugorjon. A színészekkel ekkor kezdenék meg a motion-capture megoldással dúsított forgatást és Cameron szerint időben is végeznénk, így a korábban bejelentett premier időpontok tarthatóak is lennének.

2018 decemberéről szól a fáma az Avatar 2 esetében, majd 2020-ban, 2022-ben és 2023-ban érkezhetne egy-egy újabb folytatás. A filmeket minden esetben James Cameron rendezné. A szereplők között pedig Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang és Sigourney Weaver is visszatérne.