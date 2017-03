Nyáron forog a Legendás állatok és megfigyelésük 2.

A hírek szerint idén nyáron kezdődik a Legendás állatok és megfigyelésük 2. részének forgatása. Az újonnan feltűnő színészek sorát erősíti majd Zoe Kravitz, aki most filmbeli szerepéről nyilatkozott.

Az elmúlt év egyik komoly sikere volt a Legendás állatok és megfigyelésük, ami természetesen nem múlhat el folytatás nélkül. Ráadásul nem is csak egy második részt kapunk, hiszen a stúdiónak igen komoly tervei vannak a Harry Potter spin-offal.

A második rész amúgy napra pontosan két évvel érkezhet majd az első felvonás után, így tény, hogy szépen lassan ideje, hogy a stáb neki lásson a munkálatoknak. A Warner részéről még nem érkezett hivatalos bejelentéssel azzal kapcsolatban, hogy mikor kezdődhetnek a forgatások, de sajtóértesülések szerint ez nyáron már megtörténhet. Logikus is volna.

Ráadásul úgy tudni, hogy a stáb most nem csak Angliában forgat majd. Igen érdekes, de az előző rész felvételei ott zajlottak, annak dacára, hogy a sztori helyszíne New York volt. A Legendás állatok és megfigyelésük 2 egyik főhelyszíne azonban Franciaország, pontosabban Párizs lesz.

A főszerepben természetesen Eddie Redmayne visszatér, de Katherine Waterston, Dan Fogler Allison Sudol és Ezra Miller visszatérésére is számíthatunk.

Az pedig biztos, hogy új arcok is akadnak. Gellert Grindelwald például Johnny Depp alakításában kel majd életre, de Zoe Kravitz is szerepet kapott, ő alakíthatja Leta Lestrange-t. Az biztos, hogy Zoe Kravitz karaktere a sztori egyik központi figurája lesz és a Göethe Salmander-rel közös románca is szerepet kap.

A színésznő mondjuk úgy nyilatkozott, hogy konkrétumot még nem tud a sztorival és a karakterével kapcsolatban. A meghallgatásokon ugyan néhány dologról kapott képet és Eddie Redmayne is igyekezett őt segíteni, de nem sikerült mindent összerakniuk.

Ami biztos, hogy Zoe szerint Leta és Göethe kapcsolata meglehetősen bonyolult lesz. A nyári forgatások persze még számolhatunk jó pár casting hírre is. Mivel a stáb Franciaországban is forgat, így szinte biztosra vesszük, hogy neves francia színészek is lehetőséget kapnak majd a filmben.

Na meg ugye nagy kérdés az is, hogy az ifjú Dumbledore-t ki keltheti majd életre. Az biztos, hogy neki és Grindelwald-nak a szerelmi szála is szerepet kap majd a Legendás állatok és megfigyelésük 2. részében.