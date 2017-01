Ők már tuti visszatérnek a Deadpool 2. részében!

A 2018-ban érkező Deadpool 2-ről eddig sajnos nem sok infó érkezett. Azonban a két forgatókönyvíró, most néhány visszatérő karakter feltűnését megerősítette.

Az elmúlt év egyik legnagyobb meglepetése talán a februárban érkező Deadool volt. Az R-es besorolással futó film ugyanis kasszát robbantott és akkora siker lett, mint amekkorát a rajongók vártak. A Fox nem is teketóriázott, gyorsan jelezték, hogy mindenképpen folytatást szeretnének.

Az már korábban kiderült – egészen pontosan a Deadpool stáblistás jelenetében -, hogy Kábel karaktere szerepet kap a folytatásban. Egyelőre nem tudni, hogy ki formálhatja meg a karaktert, bár egyes pletykák szerint megvan a befutó.

Később pedig az is kiderült, hogy az új karakterek sorát gyarapítja majd Domino is.

Viszont felmerül a kérdés, hogy az első rész nagy kedvencei közül kik azok, akik visszatérnek? Eddig a kérdésre nem igazán tudtuk a választ, ám most Paul Wernick és Rhett Reese forgatókönyvírók nyilatkoztak ez ügyben.

Deadpool mellett ugyanis akadnak majd még ismerős arcok.

A szkript írók azt mondták a Collider-nek, hogy Negaszonikus Tini Torpedó semmiképpen nem marad ki a folytatásból. Természetesen Brianna Hildebrand alakításában. Sőt Kolosszusból is kapunk egy adagot, így StefanKapicic-nek is lesz feladata a Deadpool 2. Részében.

Aztán ott volt az első rész taxisofőrjét alakító Kara Soni is, nos az ő figuára, Dopinder sem maradhat ki a folytatásból. Ráadásul vele kapcsolatban Paul Wernick viccelődött is. Azt mondta, hogy korábban is Deadpool és Dopinder közös jeleneteinek megírását élvezte a legjobban és szíve szerint Dopinder-nek egy saját filmet is adna.

A hivatalos bejelentés még nem történt meg, de vélhetően nem kell sokat várni arra, hogy megkezdődjön a Deadpool 2. részének forgatása. 2018-ban pedig érkezik is a végeredmény.

A rendezői székben ugye váltás történt. Tim Miller távozott, a helyét pedig a John Wick filmek királya, David Leitch kapta meg.