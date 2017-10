Októberben is érdemes lesz a mozi mellett dönteni!

A szeszélyes időjárás az október velejárója, azonban a mozikban bízhatunk, hiszen ha esik, ha fúj, mindig mámorító pattogatott kukorica illattal és remek filmkínálattal várnak minket, így hát összeszedtünk Nektek öt olyan alkotást, amiért érdemes lesz meglátogatni hazánk mozitermeit ebben a hónapban is.

Kezdjük a sort egy már bemutatott filmmel, nem mással, mint a Szárnyas Fejvadász 2049-cel.

Szárnyas Fejvadász 2049 (Premier dátum: 2017. október 5.)

Úgy tűnik, a klasszikusok folytatásainak fénykorát éljük, hiszen a nagy sikerű Szárnyas Fejvadász kistesója is most látta meg a napvilágot. A rajongóknak több mint 30 évet kellett várniuk, mire elkészült a ’82-es fantasy következő része, ismét Harrison Ford főszereplésével, mi több Magyarországon forgatva.

Ezúttal Ryan Goslinggal kell osztoznia a főhős szerepén, kivel közösen száll szembe a gonosszal, Niander Wallace-szal (Jared Leto). Az ifjú Gosling karaktere olyan titokra lel, amely gyökereiben megváltoztathatja a megmaradt emberiség jelenét, és jövőjét egyaránt.

Hóember (Premier dátum: 2017. október 12.)

A világhírű norvég regény alapján készült Hóember hozza el nekünk a fagyos hangulatot és a korai telet a mozikba.

A történet középpontjában Harry Hole nyomozót (Michael Fassbender) találjuk, akit újabb rejtélyes sorozatgyilkosságok miatt hívnak segítségül egy hófödte városba. Az ismeretlen bűnöző hóembereket hagy kegyetlen tettei helyszínén különböző személyes üzenetekkel ellátva a nyomozónak címezve. Az üldözőkből egyhamar üldözöttek válnak, így Hole és ügynöktársa, Katrine Bratt (Rebecca Ferguson) élete is veszélybe kerül.

Űrvihar (Premier dátum: 2017. október 19.)

Sajnos manapság már nem is kell filmes szupertechnika ahhoz, hogy elképzeljük, milyen egy időjárás okozta katasztrófa, azonban Hollywood most tovább feszíti a húrt egy akció sci-fibe burkolva, amelyben elkalandozhatunk gondolatban odáig, hogy mi uraljuk az említett jelenségeket egy gombnyomással.

Az anyatermészet a vásznon is megmutatja, hogy vele nem lehet packázni. Ekkor kerül a képbe egy űrhajós (Gerard Butler), aki a Föld lakosainak megmentésére indul, és megpróbálja helyrehozni az elromlott rendszereket, ezzel megakadályozni a bolygónk éppen folyamatban lévő teljes megsemmisülését.

HHhH- Himmler agyát Heydricknek hívják (Premier dátum: 2017. október 12.)

Még egy Magyarországon (is) forgatott filmmel találkozhatunk októberi válogatásunkban. A Himmler agyát Heydricknek hívják című film visszarepít minket 1942-be, a Harmadik Birodalom virágzásának korába. A film igencsak érdekes címe a háború alatt használt Gestapo mozaikszóból, a HHhH- Himmlers Hirn heißt Heydrich-ből (Himmler agyát Heydricknek hívják) származik.

A „végső megoldás” hidegvérű fő kitervelője, Reinhard Heydrick SS-tiszt ellen merénylet készülődik, amit két cseh fiatal szándékozik végrehajtani, és a II. Világháború legambiciózusabb katonai műveleteként vonulnak be ezzel a történelembe.

Fűrész: Újra játékban (Premier dátum: 2017. október 26.)

A Fűrész ismét játékra invitál bennünket a mozitermekbe. Tíz év telt el a hírhedt gyilkos, John Kramer halála óta, most azonban újra megcsonkított holttestek lepik el a várost, amely nehéz napok elé állítja a nyomozókat, kik felfoghatatlannak tartják a játékmester visszatérését.

Minden jel arra mutat, hogy nem Kramer egy fanatikus követője, hanem maga a férfi áll a kegyetlenségek hátterében.

Miközben a rendőrség gőzerővel dolgozik az ügyön, a csapdába esett játékosokra gyötrelmes halál vár, ha nem követik a hang utasításait.

