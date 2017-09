Októberben kezdődik A Lego-kaland 2 forgatása

Jó hír a rajongóknak, idén októberben megkezdik A Lego-kaland folytatásának forgatását! A második rész érkezését nem sokkal az első után már bejelentették, de akkor még nagyon csekély mennyiségű információt adtak a közönség tudtára a készítők.

Habár volt egy kis csúszás, most úgy néz ki, jövő hónapban végre beindul a gépezet, és a stáb elkezd dolgozni a következő filmen, amely hivatalosan is a The LEGO Movie Sequel (A Lego-film folytatás) címet viseli.

A My Entertainment World közölte a hírt, miszerint a produkciót Kanadában, pontosabban British Columbiában kezdik el forgatni október másodikán. Előzetes pletykák ebben az esetben is voltak, miszerint a Phil Lord-Chris Miller páros foglalta volna el a rendezői széket, azonban otthagyták a projektet a Han Solo-film miatt. Amint azt már tudjuk, nem jártak szerencsével a Star Wars spin-offal, kreatív véleménykülönbségek miatt onnan is távozniuk kellett.

Hamar megtalálták a duó utódját a Trollok direktora, Mike Mitchell személyében, aki már bizonyította, hogy bizony ügyesen kasszasikert tud csinálni játékról szóló filmből. Szüksége lesz most is minden tehetségére, ugyanis az első Lego-film 2014-ben szinte csak elismerő szavakat kapott a kritikusoktól, illetve 469 millió dollárt kaszált világszerte. Ez bravúros mutatvány, hiszen mindössze 60 millióból készítette a stúdió. Nem csoda, ha (minimum) ilyen szép eredményeket várnak majd a folytatástól is.

Hogy megnyugtassuk a fanokat, idén még kapunk egy animációsfilmet, így nem fogunk hiányt szenvedni Lego-figurákból, hála a Warner Bros.-nak, aki szorgosan dolgozik azon, hogy egy Lego-moziuniverzumot alkosson. Az említett eredeti alkotás egyik spin-offját, A Lego Batman-A filmet idén februárban már láthattuk. Annak ellenére, hogy a kritikák nagy része jókat írt róla, a jegypénztárak esetében már nem tudunk beszámolni ilyen pozitív adatokról. Őt követi a sorban a Lego Ninjago Film, amit pedig szeptember 21-től tekinthetünk meg a hazai mozikban.

Visszatérve a Lego-filmhez: Jegyezzétek fel a dátumot, várhatóan 2019. február 8-án debütál a kicsi figurák újabb kalandja.