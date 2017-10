Óriásit kell küzdenie a Testről és lélekről-nek

Kiderült, hogy soha korábban még annyi filmet nem neveztek a legjobb idegen nyelvű film Oscar-mezőnyébe, mint most. Enyedi Ildikó Testről és lélekről című finom alkotása 91 társával pályázik a nagy elismerésre.

Az egy dolog, hogy a hazai kínálatból Enyedi Ildikó filmjét, a szépséges Testről és lélek-rőlt választották ki, hogy nevezzék a legjobb idegen nyelvű Oscar-díjért zajló küzdelembe. A Berlinalén Arany Medvével jutalmazott alkotásnak a nemzetközi mezőnyben óriásit kell küzdenie azért, hogy felkerüljön az öt film alkotta listára, amelyből végül kiválasztják a győztest.

Sejthető volt, hogy Enyedi filmjének nem lesz könnyű dolga, ám még a vártnál is nehezebb út vezet a szűkített lajstomig. Mint kiderült, összesen 92 nevezés érkezett, amely rekordnak számít, ugyanis soha ennyi filmet nem jelöltek még a kategóriában.

A legismertebb kandidáló kétségtelenül Angelina Jolie és alkotása, a First They Killed My Father, amely a kambodzsai népirtásról szól, és khmer nyelven forgatta le a színésznő. Különlegesség, hogy ilyen kaliberű alkotó, ilyen híres művész még sosem nevezett más ország nevében a filmmel, márpedig Jolia Kambodzsát képviselve szerepel a hosszú listán. Kambodzsán kívül egyébként először neveztek filmet Laoszból, Szenegálból, Szíriából, Haitiről, Hondurasból vagy Szenegálból.

A szakértőknek persze már megvannak a favoritjai. Sokan úgy gondolják, az osztrák Michael Haneke Happy End cmű filmje pályázik a legnagyobb eséllyel az Oscarra, de a Pokot című lengyel krimit (Agnieszka Holland és Kasia Adamik rendezésében) és a cannes-i zsűri díjával jutalmazott Szeretet nélkül orosz film (Andrej Zvjagincev) is befutó lehet. Mások a svéd Ruben Östlund Arany Pálmát elnyerő A négyzet című társadalmi szatíráját várják győztesnek.

Az Oscar-jelöléseket 2018. január 23-án jelentik be, ezekről a több mint nyolcezer színészt, filmkészítőt és filmes szakembert tömörítő Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) dönt, pontosabban a szavazásra jogosult tagok. Már decemberben okosabbak lehetünk, hiszen több fordulóban szűkítik a listát, és a kilences filmsort már december közzéteszik.

Mint ismert, 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című alkotása nyerte el a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat.