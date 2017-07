Oscart akarnak a Wonder Womanért

Nem akármilyen fába vágta a fejszéjét a Warner Brothers: határozott kampányt indított azért, hogy a pénzcsináló filmjük, a Wonder Woman, illetve a rendező, Patty Jenkins Oscar-díjat kapjon. Maradjunk annyiban, legalábbis nagyratörő a vállalkozás…

Az elmúlt néhány hétben többször is szárnyra kaptak a Wonder Womannal kapcsolatos hírek, illetve találgatások. A legtöbbször arról szólt a fáma, hogy a rendező, Patty Jenkins lesz-e a második rész direktora, mikor, hol forgatják a második rész – már persze miután eldőlt, hogy folytatást kap az idei év egyik legnagyobb sikerfilmje.

A Warner Brothers most azonban nagyot álmodott, és elhatározta, ha törik, ha szakad, Oscar-díjat szerez a Wonder Womannel. Ráadásul az a tervük, hogy nemcsak a legjobb film, hanem a legjobb rendező kategóriában a legjobbak legyenek. A filmtörténelemben eddig összesen négy nő kapott Oscar-díj jelölést: Lina Wertmüller (Seven Beauties), Jane Campion (Zongoralecke), Sofia Coppola (Elveszett jelentés) és Kathryn Bigelow (Zero Dark Thirty) érdemelte ki a megtiszteltetést, és Bigelow volt az egyetlen, aki nyert is. Jenkins-től egyébként nem idegen az Oscar-, a Monster című filmjének köszönhetően Charlize Theron megnyerte a legjobb színésznőnek járó szobrocskát.

A Warner Brothers törekvése egyébként nem lehet meglepő, hiszen nem először próbál megtenni mindent azért, hogy egy szuperhősfilm a révbe érjen. A legsikeresebb próbálkozás A sötét lovag volt, amely meg sem állt nyolc, elsősorban technikai kategóriájú jelölésig, a hangvágást behúzta, illetve Heath Ledger posztomusz Oscar-djat kapott a legjobb mellékszereplő kategóriában.

A Wonder Woman 781 millió dolláros bevétellel minden idők legtöbbet kereső, nő által rendezett, élőszereplős filmje lett. Nyilván ekkora bevétel mellett jócskán van miből az Oscar-kampányra költeni, ugyanakkor maradjunk annyiban, legalábbis grandiózus a vállalkozás. A Wonder Woman jó film, remek kritikákat kapott, a közönség imádta, következik a nyilván hasonló kasszasikerré avanzsáló folytatás, ám azért annyira mégsem remek a film, hogy ilyen nagy presztízzsel bíró kategóriákban a legjobbnak találtasson.

Persze, sok víz lefolyik még a Dunán a következő Oscar-gáláig, bármi megtörténhet, de legalábbis meglepő volna, ha a Wonder Woman Oscart nyerjen a legjobb film és a legjobb rendező kategóriában.