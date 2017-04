Ősztől forog az Avatar 2. része!

Ha mindig kaptam volna egy facsemetét, amikor az Avatar folytatásával kapcsolatban a premierről és a forgatás kezdéséről kell írni, akkor már lenne egy kisebb erdőm. Sigourney Weaver szerint azonban idén ősszel már tényleg neki látnak a munkának.

James Cameron zseniális rendező. Ez nem is volt sosem kérdés. Viszont, ha az Avatar folytatásáról van szó, akkor meglehetősen habókos. Évek óta megy az ígérgetés. Eleinte az volt a terv, hogy egy részt készítenek el, de Cameron szeretné még a forgatások megkezdése előtt megírni a többi tervezett folytatás szkriptjét is. Így hát mit tehettünk, vártunk.

Aztán egyre másra jöttek a hírek, hogy a premier csak csúszik, csúszik és csúszik. Legutóbb is ez történt. Akkor már maga James Cameron is úgy nyilatkozott, hogy a korábban tervezett 2018-as premierből tuti nem lesz semmi. A Fox pedig úgy döntött, hogy nem is rak dátumot a projekt mellé. Ez pedig elég okos megoldásnak tűnik.

Viszont Sigourney Weaver most egy interjúban elkotyogta magát. A színésznő ugyanis elárulta, hogy már javában zajlanak az előkészületek. Ennél többet nem is akart mondani, ám azt mégis csak hozzátette, hogy ősszel már a forgatások is elindulhatnak. – Na, végre!

Az infót persze kezeljük óvatosan, hiszen hallottunk már hasonlót többször is, csak aztán végül nyomát nem láttuk.

Cameron egyébként a legutóbbi hírek szerint négy folytatást szeretne készítené és ezeket most szépen egymás után le is forgatná. Ez ugye azt jelenti, hogy ha végzett a csapat, ami azért marha hosszú hónapokat vesz igénybe. Akkor hasonló időintervallummal bíró utómunkálatra lehet számítani.

Ezek fényében 2019-nél hamarabb biztos nem jön a végeredmény. Inkább úgy saccolnánk, hogy 2019 végén lehet ebből valami. Az mondjuk érdekes év lesz, hiszen az új Star Wars trilógia zárása is akkor kerülhet a mozikba.

Sőt, ha ez a dátum lesz a helyes, akkor végül 10 évet kell várnunk arra, hogy a folytatást megszülessen.