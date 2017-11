Ötnapos hétvége

A debütáló animációs film, a Coco vitte a prímet a tengerentúlon: a hétvégi háromnapos, és a meghosszabbított ötnapos hálaadási időszakban.

Szokásunk szerint hétfő lévén összegyűjtjük, mi volt a legnézettebb tíz film a hétvégén az Egyesült Államokban, és azok hogyan is teljesítettek a péntektől vasárnapig terjedő, hétvéginek nevezett időszakban. Ezúttal azonban hosszabb időszakot is nézünk, hiszen ne felejtsük el, a tengerentúlon most tartották az egyik legnagyobb amerikai ünnepet, a Hálaadást.

Az ötnaposra nyúlt hálaadási időszakban a Cocóra váltottak jegyet a legtöbbért: az öt nap alatt 71,2 millió dollárt fizettek érte, 49 milliót pedig a klasszikus hétvégi időszakban. A Coco ezzel minden idők negyedik legjobb hálaadási nyitását mondhatja magáénak. Tegyük hozzá, a 11-ből tíz legjobban kezdő film mind Disney-gyártmány. A Cocót egyébként nem csak dollárokkal imádták a nézők, eleve nagyon pozitív visszajelzéseket kapott. S nemcsak az Egyesült Államokban imádták: Kínában ugyancsak erősen nyitott az animációs film.

Nem panaszkodhat a második helyen végző Az Igazság Ligája, amely az ötnapos időszakban majd’ 60 millió dollárt gyűjtött, így már két hét után 171 millió feletti bevételnél jár a tengerentúlon. Szerte a világon is sokan választották a Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen és J.K. Simmons szereplésével készült filmet, rövid idő alatt már majdnem 500 millió dollárt hozott a Warner Bros. Pictures konyhájára.

A harmadik helyen a Julia Roberts és Owen Wilson fémjelezte Az igazi csoda ért be, 32 milliós bevétellel (22,3 a klasszikus hétvégi időszakban). Negyedik helyen 24,3 millióval a Thor: Ragnarök zárt, így összességében az amerikai mozikban már 277 millió dollárt hagytak ott érte a nézők. Brutális adat, de világszerte majdnem 800 millió dollár a bevétel, amivel már most jócskán túlszárnyalta a korábbi két Thor-film adatait.

Ötödik helyen a Megjött Apuci 2 (18,6, illetve 13,3 millió) végzett, hatodik a Gyilkosság az Orient Expresszen (18,6 illetve 13 millió), hetedik a The Star (9,5, ill. 6,9 millió), nyolcadik a Rossz anyák karácsonya (6,8, ill. 5 millió), kilencedik a Roman J. Israel, Esq. (6,2, ill. 4,5 millió), míg tizedik a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (5,8, illetve 4,4 millió) lett.