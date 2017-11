Paddington macit átveszi a Warner Bros.

A Warner Bros. szerzett egy új kis jövevényt Paddington mackó személyében. A világtörténelem egyik legelbűvölőbb állatkájának története már a második résznél jár és sajnos őt is elérte a zaklatási-botrányok utórengése.

2014 után idén folytatást kapott Paddington. Angliában már elsöprő sikerrel debütált a cukiság újabb kalandja, hozzánk pedig november 30-án érkezik meg. A StudioCanal által finanszírozott családi film az Egyesült Államokban (és még sok egyéb országban) viszont csak 2018 januárjában teszi tiszteletét. Innen érkeztek a hírek, miszerint a StudioCanaltól, a The Weinstein Company/Dimension Films-től a tengerentúli terjesztés jogait átveszi a Warner Bros.

Úgy bizony, sajnálatos módon ezt a produkciót is elérte Harvey Weinstein zaklatási ügyének lavinája, de mentik a menthetőt, így Paddington sikeresen partot ér majd Amerikában. Ezeket a fejleményeket Sue Kroll, a Warner Bros. marketing és disztribúciós vezetője, a StudioCanal képviselője, illetve a Warner Bros. fő tartalomfelelőse, Toby Emmerich jelentették be.

Nem ez az egyetlen alkotás, amely eltávolodik Weinsteintől. Jeremy Renner és Elizabeth Olsen közös filmje, a Wind River- Gyilkos nyomon szintén eltünteti a filmes guru cégének nevét a stáblistáról (Az érthető okok mellett már számos díjat bezsebelt thriller az Oscarra is pályázni szeretne).

Az utóbbi időkben egyre több befolyásos üzletember, színész szennyesét teregetik ki a világsajtóban. Weinsten után talán a legkomolyabb szankciók Kevin Spacey-t érintik. Őt még egy elkészült filmből (A világ összes pénze) is képesek voltak kivágni, hogy újra vegyék a jeleneteit mással, mi több a House of Cards című sorozat sorsát is veszélybe sodorta ügye.

A Paddington 2. két hét múlva érkezik a mozikba, de addig is nézzétek meg az előzetest: