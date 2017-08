A Pappa Pia volt a menő

Minden kritikai fogadtatás ellenére a nézők kegyeit elnyerte a zenés vígjáték, a Pappa Pia, hiszen az első hétvégéjén több mint 70 ezren váltottak rá jegyet.

Hol van már a tavalyi hó! Akarjuk mondani, a múlt heti… Egy hete még Észak-Amerikában és idehaza is a horrorfilm, az Annabelle 2. – A teremtés volt a menő, mindkét területen az ugrott a toplista élére. Ahogyan azóta már a heti tengerentúli toplistánk megmutatta, odaát Ryan Reynoldsért és a Sokkal több mint testőrért vadultak meg a népek.

Idehaza ellenben a szinte mindenkitől nagyon rossz kritikákat kapó Pappa Pia lett a sztár. Csak nagyítóval találhattunk olyan mértékadó portált, amelyik jó osztályzatot adott Csupó Gábor musicaljére, a legfontosabb ítéletet azonban a közönség mondta ki a Pappa Piára. Már múlt hét kedden vetíteni kezdték a filmet, így némi előnye volt a többi filmmel szemben (hiszen azok nézettségét a csütörtöktől vasárnapig terjedő időintervallumban nézték), ám így is nagyon meggyőző volt a fölénye, hiszen a debütálás hétvégéjén több mint 70 ezren voltak rá kíváncsiak.

A Pappa Pia egészen pontosan 70638-as rajtja majdnem olyan jóra sikerült, mint a rekordokat döntögető Kincsemé, amelyre 72089 néző váltott jegyet az első héten. Csakhogy a Kincsemnek egészen zseniális volt a megítélése a nézők körében, a szájhagyomány miatt most, a bemutató utáni 23. héten is több mint ezren ülnek be rá hetente, ami egészen megdöbbentő.

A Pappa Pia után másodikként az Annabelle 2. végzett, igaz, majdnem felére esett vissza a nézőszáma az első héthez képest, ám az ijesztő babára még így is több mint 28 ezren voltak kíváncsiak. Harmadikként a mozikban most debütáló A szerencse háza végzett, a vígjátékért majdnem 21 ezren fáradtak a pénztárhoz. Negyedik helyen a cukiságmérőt kiakasztó gyerekfilm, A mogyoró-meló 2. (kb 19 500) végzett, míg az ötödik helyen Az Emoji-film (18 400) zárt. A mogyoró-meló 2-vel kapcsolatban érdekesség, hogy az első héten nem volt egetrengető a bevétel, a második héten viszont 700 százalékkal váltottak rá többen jegyet!

Hatodik a Minden, minden (11 300), hetedik a Stephen King feldolgozhatatlannak hitt könyvéből készült A Setét Torony (9 800), nyolcadik az összesen majdnem 270 ezer nézőnél járó Baywatch (7 700), kilencedik a Dunkirk (6 700), míg tizedik a Valerian és az ezer bolygó városa (6 000) lett.

Szerintetek egy hét múlva melyik filmre leszünk a leginkább kíváncsiak?