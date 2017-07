Patty Jenkins szívesen rendezné a Wonder Woman 2-t

Bár az már eldőlt, hogy folytatást kap a világszerte nagy sikert arató Wonder Woman, hivatalosan még nem tettek bejelentést a rendező személyéről. Ne legyen kétségünk, az első film direktora, Patty Jenkins szívesen vállalná a feladatot.

Az elmúlt hónapok, sőt évek egyik legkellemesebb meglepetése a Wonder Woman, minden értelemben. A kritikusok dicsérték, méltatták, a nézők pedig imádják, töretlen a népszerűsége az Egyesült Államokban és a világon egyaránt. Az izraeli származású Gal Gadot főszereplő és a rendező Patty Jenkins szinte mennybe ment a filmmel.

Adta magát, hogy készüljön folytatás a női szuperhősfilmhez. Ugyan már zajlanak az előkészületek, amelyekben a rendező is részt vesz, hivatalosan még senki sem jelentette be, hogy a második résznél is Jenkins kezébe kerül a marsallbot.

A rendező egy eseményen beszélt a lehetséges jövőről.

„Megragadt a Wonder Woman 2 gondolata – mondta a direktor. – Kezdetben úgy éreztem, hogy ugyan, nem kell ezt csinálnod, ne vonj le előrelátó következtetést. Aztán egyszer, amikor elaludtam, szinte jelenésem volt. Azt éreztem, hogy állj csak meg egy pillanatra! Minden idők legnagyszerűbb karakterével dolgozhatsz, akit szeretsz is, ráadásul körülötted olyan stáb van, amelyik minden kézmozdulatodra örömmel rezdül. Szinte bármit megtehetsz velük, akkor megőrültél? Aztán rájöttem, hogy nincs több, ez egy másik film. A saját filmem. Ami nagyszerű lesz, nagyszerűnek kell lennie. Ugyanannak a karakternek a folytatása, ám másik, nagyszerű történet elmondásra. A folytatás remek lehet ezzel a karakterrel, mert létezi és vicces, de közben valami tartalmasat, mélyet mond arról a világról, amelyikben most élünk.”

Voltaképpen semmi sem indokolja a váltást, sem a szereplők, sem a stáb környékén. Az első részben Gal Gadot mellett Chris Pine volt a húzónév, de felbukkant Robin Wright, Danny Houston, Ewen Bremnek, Said Taghmaoui, Elena Anaya, Lucy Davis és Connie Nielsen is. A sikerhez persze a remek Patty Jenkins is kellett.

Noha a mozikban még a Wonder Woman tartja lázban a filmvilágot, a többség már azzal foglalkozik: mikor, kikkel, hogyan jön a Wonder Woman 2? Te mit szólsz? Szívesen adnád ismét Patty Jenkins kezébe a filmet?