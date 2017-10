Pikachu a mozitermekben?

Két évtizeddel ezelőtt a Pokémon üstökösként robbant be a köztudatba, s azóta a franchise számos új tagot köszönhetett köreiben. Találunk köztük animációs spin-off filmeket, videójátékot, sőt tavaly modern köntösbe bújtak a kis lények egy mobilalkalmazás kedvéért. Azonban van még egy hiányzó láncszeme a Pokémon-történelemnek, ez pedig nem más, mint az élőszereplős film.

Úgy tűnik, ez hamarosan megváltozik, ugyanis úton van egy Pikachu főszereplésével készülő élőszereplős film. A Legendary Pictures tavaly jelentette be a hírt, miszerint nagy tervei vannak a mára már legendának számító pici, sárga, cuki lénnyel. A Great Detective Pikachu videójáték élőszereplős filmadaptációját szeretnék elkészíteni, hiszen a Sherlock-stílusú, sapkás Pikachuról még senki nem alkotott filmet. Képzeljük csak el, amint az A-listás színész hangján megszólaló detektív Pikachu embertársával bűnügyeket old meg.

A That Hashtag Show szerint az említett stúdió éppen azon fáradozik, hogy megtalálja a tökéletes alanyt, aki majd megszólaltatja főszereplőnket. Dwayne Johnson egyike a nagy neveknek, de Ryan Reynolds, Hugh Jackman és Mark Wahlberg is versenyben van. A weboldal arról is említést tesz, hogy még egyik sztár sem találkozott az illetékesekkel ez ügyben, így a fentebbi sorok egyelőre csak felröppent pletykaként léteznek.

Habár a konkrét szinopszist homály fedi, a videójátékból már tudhatunk pár infót. Hősünk, a kis Pikachu a történetben nem fizikai, hanem inkább szellemi képességei miatt olyan különleges. A jól ismert tévésorozatban-ahol Ash kedvenc Pokémonjaként tevékenykedett- más oldalról láthattuk őt. A virtuális világban találkozik egy Tim Goodman nevű sráccal, aki érti minden szavát. Ezt követően összefognak, hogy közösen oldják meg a város rejtélyeit, miközben több Pokémont is bevonnak a kalandba.

A rendezői székben Rob Letterman (Libabőr) foglal majd helyet, míg a forgatókönyvet Alex Hirschnek (Rejtélyek városkája) és Nicole Perlmannek (A galaxis őrzői) köszönhetjük.

Ti szívesen látnátok a Pikachu-filmet?