Talán a legjobb? Pókember: Hazatérés – A filmkritika

Pókember otthon van. Hazai pályán. Ehhez mérten legjobb formáját hozza. Nem csak úgy az utóbbi évek legjobb formáját, hanem a valaha volt legjobbat.

A Marvel visszahozta magához Pókembert, és ez a legjobb dolog, ami történhetett vele, hiszen valahogy sem Tobey Maguire, sem Andrew Garfield nem vált igazán ikonikus Pókemberré, ami nem véletlen, hiszen bár mindkettejüknek volt egy elég erős menete (Pókember 2., A csodálatos Pókember), a végére mindketten belecsúsztak egy-egy olyan folytatásba, ami minden volt, csak élvezhető nem. A Pókember 3. egészen egy musicalbetétbe, A csodálatos Pókember 2. pedig gyermeteg poénokba keverte bele gyerekkorunk kedvenc szuperhősét, és tényleg szükségünk volt már egy olyan mozira, ahol helyén kezelik ezt a sokszor bizonytalan, belül tini, kívül hős Peter Parker nevezetű srácot.

A film magyar szinkronos előzetese:

Erre a mozira pedig egészen mostanáig kellett várni. Jon Watts Spider-Man: Homecoming-ja ugyanis pont azt a Peter Parkert mutatja, akit mindig is szerettünk. Tini, gimibe jár, tele van kétségekkel, de mindig tettre kész, csak hát sokszor béna, hiszen néha még nincs képességeinek teljes tudatában. Mondjuk ki: kezdő. Az Amerika Kapitány: Polgárháborúban tett jelenése óta nem történt vele semmi (és előtte sem), akkor Tony Stark behívta a ringbe, hogy segítsen, majd magára hagyta azzal a felkiáltással, hogy hívni fogja, ha lesz valami meló. Aztán nem hívta. Peternek ez persze nem tetszik, buzog benne a tettvágy, így lakhelyén, Queensben próbál rendet tenni, de ott sem talál semmi érdekeset, így jobb híján öreg néniket igazít útba, és apróbb bűntényeket (értsd: biciklilopás) old meg, vagy nem old meg, de megpróbálja. Aztán egyszer csak szembe jön vele a nagy bűntény, egy bankfiókot rabol ki pár Bosszúállónak öltözött férfi, de a fegyvereik sokadik ránézésre sem ebből a világból valóak. Pókember elindul, hogy megoldja az ügyet, aminek bőven van köze Tony Starkhoz is, a fegyverdíler ugyanis az az Adrian Toomes (Michael Keaton), aki a Bosszúállók bunyóiból megmaradt cuccokat orozza el, és adja tovább jó pénzért. De van, amit ő is megtart magának.

A Pókember: Hazatérés alaphangon semmiben sem tér el a hagyományos Marvel-filmektől, bedob egy új főhőst, mellérak egy ismert Bosszúállót, aztán igyekeznek megoldani valami komolyabb bűntényt. De Pókemberrel most mégis egy kicsit más történt. Igen, van mellette egy ismert Bosszúálló, Vasember köszön be időről időre mentorként a fiúhoz, de ezúttal nem akar akkorát meríteni a film, mint a legutóbbi Marvel-menetek. A főgonosza ugyanis abszolút emberi, emberi gondolkodással, emberi vágyakkal, emberi arccal, nem emberi kiegészítőkkel. Keaton baromi jól játszik, bátran rá lehet mondani, hogy a Marvel filmes univerzumának egyik legjobb főgonosza.

Tom Holland jó ellenpólusa Spider-Manként, aki szintén rettenetesen emberivé lett fazonírozva, tini még, szerelmes, nem tudja, hogyan szólítsa meg a lányt, mindenki lúzernek tartja, és emellett nem derülhet ki róla, hogy ő a város ünnepelt megmentője. Ehhez mérten vicces is, ami nem baj, hiszen Pókember sem mindig az a nagyon komoly karakter, sőt, és hála istennek ezt a film nagyon jól kezeli. A poénok tényleg ütnek, annak ellenére is, hogy a legtöbbjük a tinilétre reflektál, és hát az már sokunk számára elég messzi emlék csupán, de mégis annyira frissnek hat ez a hangnem, hogy nem lehet nem menni vele, és nem lehet nem szeretni.

A látvány nyilvánvalóan szuper, ez sosem volt kétséges, inkább az volt a nagy kérdés, hogy túlságosan is a fiatalabb korosztálynak kedvez-e majd a film, illetve hogy sikerül-e valamilyen módon kilépni a szokásos sablonokból. Szerencsére nem csináltak tinifilmet a Hazatérésből, a tinilét keserédes ízét valahogy a retróba is átcsúsztatják, így lesz néha olyan, mintha a Homecoming a ’90-es évekből érkezett volna, és ez egyáltalán nem baj. Másrészről pedig igen, sikerült némileg, ha nem is teljesen kilépni a sablonokból azzal, hogy a könnyed harcolgatásnak egyszer csak egy érdekes fordulattal komoly morális töltetet adnak, méghozzá akkorát, amekkorát egy kezdő, ráadásul még tini szuperhősnek igencsak nehéz kezelnie. Azt pedig még nem is mondtuk, hogy végre nem kell újravenni az unalomig ismételt eredettörténetet a pókcsípéstől Ben bácsi haláláig, itt már Pókember az, aki, úgyhogy egyből belecsaphat a lecsóba.

A Pókember: Hazatérés mindezekkel együtt talán a legjobb Pókember-filmmé kovácsolódik össze, abszolút szerethető karakterekkel, nem kínos poénparkkal, egy mindig jó Vasemberrel, és igazán emberi hősökkel és antihősökkel, ami valljuk be őszintén, nagyon kellett már a Marvelnek. Spider-Man még velünk marad, és építi a karrierjét, vagyis jobban mondva újraépíti azt, már csak azért imádkozunk, hogy továbbra is ilyen hangnemben, ilyen filmekkel, ilyen pörgősen tegye. Csak musicalbetéteket ne adjanak neki, mert akkor jaj a világnak.