Pókember: Hazatérés – Keselyű merőben más lesz, mint a többi Marveles főgonosz

Nyáron végre megérkezik a mozikba az új önálló Pókember film, amely az eddigi előzetesek alapján egészen ütősnek tűnik. A készítők ráadásul azt ígérik, hogy a főgonoszunk sem az eddigi sémák alapján felépített rosszfiú lesz.

Pont a napokban debütált a legújabb Pókember: Hazatérés előzetes, amitől egy kicsit el is dobtuk az agyunkat. Az új trailerben, ha lehet még többet mutattak az aktuális főgonoszból, akit Michael Keaton alakíthat majd.

Figurája, Adrian Toomes azaz Keselyű pedig nem egy átlagos Marvel-es főgonosz lesz. Illetve átlagos lesz, de nem úgy akarták felépíteni, mint az eddigiekben megismert gonoszokat. Erről pont Jon Watts rendező beszélt nem régiben:

„Igyekeztem máshogy megközelíteni a filmet, hiszen a Marvel alkotásokban már sok mindent láttunk. Megtudhattuk, hogy milyen egy nagyon gazdag feltaláló élete, de azt is megismertük, hogy milyen lehet germán istenségnek lenni. Ennek a világnak az elit rétegébe tehát már belekóstolhattunk, viszont azt még sosem tapasztaltuk meg, hogy milyen, ha valaki csak egy átlagos ’Tóth Jóska’.”

Michael Keaton karaktere ugyanis szinte így is jellemezhető. Egy hétköznapi alak lesz, aki cégével a szuperhősök utáni romeltakarításból veszi ki a részét. Ám miután a kormány elveszi tőlük a munkát Adrian Toomes úgy dönt más szögből közelíti meg a dolgokat. Összegyűjti azokat a technológiákat, amelyeket a gonoszok használtak és a bűnőzöknek adja el ezeket.

„Az emberek egy része áldozatként tekint magára. Szerintem Toomes is így van ezzel. Nagyon hisz abban, hogy ő sosem kapta meg a lehetőséget arra, hogy sikeres legyen. Tele van kérdésekkel, hogy miért pont neki nem adatott ez meg, miért nem jött össze ez a lehetőség?” – fogalmazott Keaton, a karakter megformálója.

Ennek fényében talán valahol érthető is, hogy az előzetesek alapján miért is szűrhető le az, hogy Vasember nem igazán tekint problémaként Keselyűre. Egyszerűen nincsenek egy szinten Tony Stark szerint. Így aztán Pókember megkapja a lehetőséget, hogy egyedül is egy komoly feladatot vigyen véghez.

Pókember: Hazatérés – film adatlap előzetesekkel!