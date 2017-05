Rambo Indiában

Tiger Shroff főszereplésével vászonra viszik Rambo történetét Indiában – állítja a mindig jól értesült Hollywood Reporter. A lap szerint Cannes-ban jelentették be a nagy hírt, ráadásul az alkotók nem is húzzák az időt, jövőre már mozikba is kerül az indiai változat.

A Bang-bang rendezője, Siddharth Anand irányítja a bollywoodi produkció elkészítését. Tiger Shroff (aki ugyebár Sylvester Stallonét hivatott pótolni) kiválasztását egyébként nagy találgatás előzte meg az indiai sajtóban, ebből is látszik, hogy az országot lázban tartja a Rambo és annak indiai változata.

A történet szerint Rambo (mármint az indiai) az ázsiai ország hadserege egyik titkos osztagának túlélője, aki hazájába térve azt látja, háború pusztít a kedves földön. Egymaga küzd meg a gonoszokkal a Himalájában vagy dzsungelben. A bemutatót 2018-ra tervezik.

Akit esetleg érdekelne a Hollywood Reporter eredeti közleménye, annak ITT a helye!