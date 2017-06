A rettegés folytatódik: Készül a Démonok között 3

James Wan 2013-as Démonok között sci-fi horrorjai mára már franchise méreteket öltöttek spin-offjaikkal az Annabell 1-2-vel, a jövőre érkező The Nun-nal, és a Démonok között kettőben feltűnt Görbe ember (The Crooked man) történetével; sőt nemrégiben bejelentették a harmadik Démonok között érkezését is.

A bőséges kínálatból érezhetjük, hogy a New Line Cinema komolyan gondolja a horror univerzum bővítését.

A történetek gyökerei mind egy férfihoz és nőhöz vezetnek: A Warren házaspárhoz, akiket a vásznon Patrick Wilson és Vera Framinga alakít. Ed és Lorraine Warren valós nyomozó páros, akik 1952 óta foglalkoztak paranormális jelenségek megoldásával. A néhai Ed maga is egy kísértet házban nőtt fel, így a kíváncsiság már gyermekkora óta a vérében volt.17 évesen vette el feleségül az akkor még szkeptikus Lorraine-t, kit hamar meggyőzött, hogy paranormális jelenségek igenis léteznek.

A Démonok között első része 1969-ben kezdődik. Itt találkozunk először az Annabelle névre hallgató babával, aki -mint ahogyan azt jól tudjuk-később önálló részt is kapott.

Egy fiatal házaspár elmeséli Warrenéknek, hogy véleményük szerint játékbabájukat megszállta egy nem e világi erő, mely esemény indítja el Ed-et és Lorraine-t látnoki útjukon.

A történet ekkor ugrik egyet időben és térben: Rodes Island-re érkezünk a Perron házaspárhoz, akik egy szellem lakta családi házat vásároltak meg, és Warrenéket kérik meg, hogy szabadítsák meg őket a gonosz lélektől. A sikerrel járt páros a film végén újabb felkérést kér, megalapozva ezzel a második rész sztoriját, amelyben Londonba látogatnak, szintén egy családiház megtisztítására.

A trilógia legújabb részéről a Variety osztott meg részleteket. A forgatókönyvön David Leslie Johnson dolgozik, a rendezés pedig a már említett James Wan és társa, Peter Safran kezében lesz. Az viszont még titok, hogy a harmadik részben mely vérfagyasztó szellemtörténetet láthatjuk majd. Habár a fentebb is említett részeknek még csak a fele került bemutatásra, már most kijelenthetjük, hogy nyereséges a filmstúdió munkája: világszerte 897 millió dollárt termelt az eddig elkészült három horror, holott a készítésük csak 70 millió dollárba került.