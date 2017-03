Ridley Scott nem tud leállni! További 6 Alien-filmet készít

Ridley Scott nagyon úgy néz ki, hogy elemében van. A direktor nem régiben úgy nyilatkozott, hogy siker esetében további hat Alien-filmet készítene el. A betyárját!

Májusban érkezik a mozikba Ridley Scott legújabb Alien-filmje. A Covenant tulajdonképpen a Prometheus folytatása lesz, hiszen 2012-ben Scott rájött, hogy az emberek et még mindig érdekli az, hogy mi történik ebben az univerzumban. Ő pedig nem az a fajta, aki elveszi a gyerek játékát. Ha az emberek Alien-filmeket akarnak, akkor megadja nekik.

Így született meg a Prometheus folytatás ötlete, ami már sokkal jobban tendál az 1979-es Alien-film irányába. Scott egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a Prometheus és az Alien világába is kirándulást teszünk majd.

Nem régiben aztán arról is lehetett hallani, hogy a Covenant egy tervezett trilógia első része lesz. Ezt mondjuk akkoriban senki nem erősítette meg hivatalosan. Ez ügyben nem is történt változás, Ridley Scott azonban egyik legutóbbi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy amennyiben sikeres lesz a Covenant, ő már is ugrásra készen várja, hogy elkészíthesse a folytatást.

Sőt egy másik interjúban azt mondta, hogy további hat részt szeretne készíteni és most biztos nem fog felhagyni az Alien-filmekkel.

A rajongók számára ez akár még jó hír is lehet. Az egyedüli kár szenvedője a dolognak Neill Blomkamp lehet és mondjuk azok, akik szorítottak, hogy az általa tervezett Alien 5-ből legyen valami. A múltkor ugyanis kiderült, hogy vélhetően pont Ridley Scott tervei húzhatják keresztbe az ő számításait. Most pedig, hogy Scott úgy nyilatkozott, hogy újabb hat filmet szeretne, így vélhetően a stúdió ezért tartja vissza Blomkamp tervezetét.

Az mondjuk még esetleg benne lehet a pakliban, hogy nem csak Covenant folytatások jönnek, hanem Scott tervei között olyan dolgok is szerepelnek, amelyek egyeznek Blomkamp elképzeléseivel.

Így vagy úgy, de ha az Alien: Covenant siker lesz, akkor nem maradunk majd szörnyűséges idegenek nélkül.