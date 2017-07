Most Hulk is fürdőzhet a rivaldafényben

A zöld színű izomkolosszus nem panaszkodhat, sok figyelmet fog kapni az elkövetkezendő Marvel-filmekben. Ha te is az óriási és erős mutáns -doki rajongója vagy, a következő Bosszúállókkal kapcsolatos nagydobások biztosan a moziba csalogatnak majd.

Utoljára a Bosszúállók: Ultron korában láthattuk Hulkot, amint felrepül az égbe, és hamarosan újra köztünk lesz a Thor: Ragnarökben, ahol bizony fontos szereppel áldották meg a készítők.

A Sakaar bolygó után 2018-ban visszautazik a Földre, hogy ismét a Bosszúállókkal találkozzon, azonban a pontos történetet még nehéz megjósolni. Elképzelhető, hogy most más oldalon fog szolgálni, de gyengéd érzelmei a Fekete Özvegy iránt mindig hozzájuk kötik majd, vagy esetleg a végjátékban az olykor szörnnyé átalakuló Bruce Banner meg is hal.

Egy valami azonban biztos, és ezt maga Mark Ruffalo is megerősítette a Disney D23 Expóján, amelyen igazi sztár-kavalkád várta az összegyűlteket. Az élőszereplős filmek szekciójánál egy tucat Bosszúálló lepte el a színpadot, hogy bemutassák az első felvételeket a Végtelen háborúból.

A bemutató után a Fandango főszerkesztőjének, Erik Davisnek sikerült elcsípnie Mark Ruffalot pár perce :

Here's a bts pic of Mark Ruffalo telling me about how Hulk has a major storyline in #InfinityWar that carries into the next film 😉#D23expo pic.twitter.com/gcqT0Pb01Q

