Riz Ahmed is a Venom-filmben?

Több forrás szerint Riz Ahmed tárgyalásban van az illetékesekkel, hogy szerepeljen a jövőre mozikba kerülő Venom-filmben, ráadásul néhányan állítják, ő játszaná a címszereplő ellenfelét, Carnage-t.

A Zsivány Egyes – Egy Star Wars történet című filmben szereplő Riz Ahmed csatlakozhat Tom Hardyhoz a készülő Venom-filmben – állítja legalábbis a Variety. Bár a Sony egyelőre nem erősített meg semmilyen információt azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a szerepe, több forrás egybehangzóan állítja, hogy népszerű Marvel karaktert viheti a vászonra.

Azt még júniusban szellőztette meg a Hollywood Reporter, hogy az első önálló Venom-filmben a címszereplő ellenfele, a főgonosz Carnage lesz, akit a hazai képregényes fordításban Vérontónak neveznek. Tehát, Carnage lenne Riz Ahmed, ugyanakkor még az sem biztos, hogy maga Carnage lesz a főgonosz. Példának okáért Justin Kroll író arról tett közzé tweetet, hogy a források szerint nem Carnage lesz Venom ellenfele a spin-offban, ugyanakkor – szintén Kroll szerint – ez nem jelenti azt, hogy Carnage nem lesz benne a filmben… Ember legyen a talpán, aki tudja követni, mi zajlik a háttérben, mindenesetre az fix, hogy Tom Hardy főszereplésével készül a film, s hogy van esély arra, hogy filmbeli ellenfele Carnage lesz, akit Riz Ahmed alakíthat.

Emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy a Venom-film nem része a Pókember univerzumnak, hanem önálló mű, Pókember szerepet sem kap benne. A forgatást ősszel kezdik meg, s a bemutató tervezett időpontja 2018. október 5. A forgatókönyvet Scott Rosenberg (Jumanji) és Jeff Pinkner (A csodálatos Pókember 2.) jegyzi, míg a filmet Ruben Fleischer rendezi.

Venom 1988 óta rendkívül népszerű karakter, akinek bőven kijárt az önálló filmet. Az illetékesekkel a tárgyalások korai szakaszában álló Riz Ahmed egyébként remek év után vághatna bele a Venom-filmbe. Ami a televíziót illeti, szerepelt a The Niht Of-ban, alakításáért többek között Emmy-díjra is jelölték, aztán pedig ott volt a Zsivány Egyes – Egy Star Wars történet és a Jason Bourne-ben is nagyot alakított, s mindezen kívül is több produkcióban részt vett.