Robert Downey Jr. elhagyja a Bosszúállók seregét? (Bosszúállók: Végtelen háború)

Robert Downey Jr. immáron nyolcadik alkalommal ölti magára Vasember páncélját a héten debütáló Pókember: Hazatérés-ben, továbbá úgy néz ki, hogy megdönti Hugh Jackman (X-men: Farkas szerepének) rekordját egy kilencedik és tizedik megjelenéssel, mely a Russo-testvérek -jelenleg is- készülő filmjeiben lesz esedékes.

Már nagyban forognak a kamerák a Bosszúállók: Végtelen háború forgatásán, amelyben szuperhősparádé fogadja a moziba látogatókat, és csak olaj a tűzre, hogy Downey az ausztrál News.com-nak adott interjújában elárulta, valószínűleg hamarosan elhagyja a Marvel mozi-univerzumát.

„Tudjátok, ez a dolgok ciklikussága. Az első Vasember epizód után azt mondhattam volna: „Soha nem lesz jobb rész, mint ez, mindenki álljon le!”. De számomra ez mindig az emberekről és lehetőségekről szólt, mint például a Russo tesókról, akikre felnézek. Mindenki azt mondja, ez a szerep nekem olyan, mint egy kesztyű, amely tökéletesen rám illik, de nem akarom, hogy elhatalmasodjon idővel, így még az előtt, hogy kínos lenne, elhagyom a fedélzetet.” – nyilatkozta a színész.

Kevin Feige producer már megerősítette azt a hírt, hogy a Végtelen háborúban számos szereplő eltűnik a jövőben a Marvel sorozatból, de a kilétükről még nem esett szó. Azonban napvilágot látott egy lista, melyben a jövőre debütáló folytatás szereplőinek neve szerepel.

Ebből csemegéztünk, és összegyűjtöttük, kikkel egészül ki a banda a gonosz ellen. A tősgyökeres tagok (mint például Amerika kapitánya, Vasember, Thor, Feketeözvegy, stb.) mellett a Galaxis őrzőiből is ékezik segítség: Űrlord, Groot, és Gamora is segíti őket a harcban.

További Marvel gyöngyszemekből is kölcsönöznek sztárokat, így kerül a filmbe Feketepárduc, Sólyom, a Tél katonája és Skarlát boszorkány is.

Nincs miért búsulnunk, hiszen Tony Stark még sokáig velünk lesz. A Bosszúállók: Végtelen háborúja előtt felkészültetek már a legújabb Marvel mozi, a Pókember: Hazatérés érkezésére?

Az ifjú Peter Parker ma landol a magyar mozikban, ahová ti is bármikor csatlakozhattok.

