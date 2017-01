A Shazam film antihőse Black Adam is önálló filmet kaphat!

Dwayne Johnson úgy tűnik, hogy továbbra is megéri a pénzét. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy a színész Black Adam-nek öltözve a Shazam filmben kaphat szerepet. Most viszont már arról szól a fáma, hogy karaktere egy önálló filmben is bemutatkozhatna.

Sajnos továbbra sem lehet hova tenni a DC mozifilmes univerzumát. Az eddigi filmek talán nem sikerültek a legjobban, ráadásul azt rebesgetik, hogy a Wonder Woman sem lesz annyira tökéletes, mint az előzetes sugallja. Sőt lehetett arról is olvasni, hogy az Igazság Ligája mozifilm háza táján sincs minden rendben. Ezek fényében pedig csak hab a tortán, hogy az önálló Batman is erősen kérdőjeles.

Dwayne Johnson már korábban aláírta, hogy csatlakozik az univerzumhoz és rajta azért nem látszik az idegesség. Nem régiben egy képet posztolt, amelyen Henry Cavill is mellette volt és erősen arra utaltak, hogy Superman is ott lesz majd Black Adam és Shazam mellett az utóbbi karakter filmjében.

A legújabb hír azonban az, hogy a Warner Bros. kettészedi a Shazam mozit. Az egyik filmben a címszereplőre koncentrálnak. A másikban pedig az antihős, Black Adam avagy Dwayne Johnson karaktere kapja a főszerepet.

Erről a Szikla számolt be, aki jelezte, hogy a stúdióval a legutóbbi megbeszélésen ilyen irányba terelődtek a dolgok.

Johnson-nak amúgy annak idején a stúdió felkínálta a lehetőséget, hogy Shazam vagy Black Adam megformálást választja, a színész végül utóbbi mellett döntött. Azt még nem tudni, hogy Shazam bőrébe kibújhat majd.

A premierdátumokkal kapcsolatban annyit tudni, hogy a Shazam bemutatóját 2019. április 5-re tervezte a stúdió. Azt viszont még nem jelezték, hogy ez marad-e és ha igen, akkor a Black Adam mozifilm ehhez képest mikor érkezik.