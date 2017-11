A Skyfall a legjobb Bond-film?

A harmadik Daniel Craig-főszereplésével készült James Bond-film, a Skyfall lehet a sorozat legjobb darabja. Hogy miért? Az ötödik születésnap apropóján átgondoljuk.

Öt éve mutatták be a Daniel Craig főszereplésével készült Skyfallt, amely anyagilag minden idők legsikeresebb Bond-filmje lett, és sokak szerint szakmailag is az egyik legjobb alkotás.

A Casino Royal és A Quantum csendje után ez volt a harmadik Bond-film, amelyben Daniel Craig alakította a legendás 007-est, s miközben arra várunk, hogy a brit színész a James Bond 25-ben még egyszer, utoljára eljátssza az ügynököt, nézzük meg, miért is lett olyan különleges a Skyfall.

A Casino Royal talán minden idők legjobb debütáló filmje volt az új Bond-színészek közül, ám A Quantum csendje már kevésbé aratott sikert. A mű letagadhatatlanul megszenvedte a forgatókönyvírók sztrájkját, utóbb Craig bevallotta, a rendező Marc Foster és ő is kénytelen volt dolgozni a szkripten, hogy haladjanak. Szóval, a 2008-as Bond-film után a közönség ki volt éhezve a következőre, amely egyediségével berobbant: ezúttal egy gyengébb, megtört, de később eltökélt Bondot kaptunk, s ez a koncepció új színekkel gazdagította a Bond-sorozatot.

Akcióval, mivel mással kezdődik a film, de aztán Bondot lelövik, s amikor viszontlátjuk őt, gyenge, erőtlen, megtört, kissé talán hitét is vesztett. Judi Dench ismét zseniálisan alakítja M-et, aki a majdnem halálos lövésre ad parancsot ezúttal. Fiatal, stílusos Q-t kapunk Ben Whishaw személyében, és Moneypenny-ként Naomie Harris is újat hoz. A legjobb alakítás azonban Javier Bardemé, aki félelmetes, közben egy-egy pillanatban mégis emberi, de összességében démoni Silvát visz a vászonra. És akkor még nem beszéltünk Ralph Finnes-ról, akit a végtelenségig hallgatnánk az ő csodálatos angoljával. Bérénice Marlohe az egzotikus Bond-lányok sorát gazdagítja, talán mindközül a legszebb ő.

S ami a legfontosabb: Sam Mendes rendező megértette, Bondnak fejlődnie kell, nem lehet a szokásos akció-szép nő-győzelem a rossz felett klisékkel operálni. Nem lehet csak ezekkel. A nézők is elismerték a frissességet, a továbblépést, hiszen a film több mint egymilliárd dollárt hozott a konyhára.

Főleg a Skyfall zsenialitása után meglehetősen nagy visszalépésnek látszott a 2015-ös Spectre – A Fantom visszatér, így reméljük, a 25. epizód inkább a Skyfall örökébe lép.

