Lövöldözős limonádé – Itt a Sokkal több mint testőr filmkritika

A nyár végére még befutott egy viszonylag szórakoztató buddy-movie. Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson együtt szórják a poénokat és a töltényeket.

A Sokkal több mint testőr egy olyan zsánerhez nyúlt, amit nehéz jól csinálni. Sajnos ez sem hibátlan és közel nincs annyira vicces, mint az utóbbi évekből a The Nice Guys, ami feltett egy kisebb koronát erre a műfajra, de azért nem rossz az irány. Akció szinten látványos lett, humor szinten a közepesnél jobb, a főszereplők kémiája működik, a történet azonban elcsépelt és kiszámítható. Összességében azonban nem jön ki bosszankodva a néző a moziból. Klasszikus amerikai húzások és szellemes karakterek az igényesebb fajtából, de cserébe elég gyorsan felejthető élmény is.

A történet szerint a világ egyik legjobb testőre (Ryan Reynolds) azt a megbízatást kapja, hogy juttassa el a már lekapcsolt, de hírhedt bérgyilkost (Samuel L. Jasckson) Hágába. Eddig nem is tűnik bonyolultnak, csakhogy gengszterek tucatjai vadásznak rájuk élükön egy kelet-európai diktátorral (Gary Oldman). A két fickó természetesen utálja egymást, mindig is ellenségek voltak, azonban most kénytelenek lesznek összefogni, miközben halálra idegesítik a másikat. Nem bonyolult a történet, ki lehet találni mi lesz a vége. Pont annyi fegyverropogás, autósüldözés, káromkodás, verekedés és fröccsenő vér van benne, amennyi elvárható. Nem volt hiba ezekben a részekben, de olyat se mutattak, amit eddig ne láttunk volna. Talán az operatőrt lehet dicsérni, mert a közelről vett verekedések nagyon működtek a vásznon.

Persze gyengéd szerelmi szálak nélkül mit sem érnek ezek a férfiak, ezért megkapjuk Salma Hayeket, aki még mindig pont olyan jó formában van, mint az Alkonyattól pirkadatigban és viccesen hozza a kemény gengszternő szerepét, valamint Reynolds-nak ott van a különlegesen szép Elodie Yung, aki nagyot nem alakít, de legalább tudta hasznosítani a Daredevilben is megcsillogtatott verekedős tudását.

A film egyik gondja is, hogy a mellékszereplőkkel nagyon nem foglalkoznak, pedig amikor igen, akkor azok sokat hozzá tesznek a fő karakterekhez. Nagy mázlija a filmnek, hogy ezt a két színészt választotta. Samuel L. Jackson legutóbb talán a Django elszabadulban játszott hasonló karaktert, aki igazán bunkó és mégis baromi szórakoztató volt. Reynolds-ról meg a Deadpoolban derült ki, hogy valóban jó komikus. Ketten együtt nem verhetetlenek, de abszolút működnek. Röpködnek az anyázások és az üvöltve cinikuskodás, amit nem lehet kibírni röhögés nélkül.

Patrick Hughes (The Expendables – A feláldozhatók 3.) rendező eltalált valamit és jó ötletekkel fogta meg ezt az egyszerűnek tűnő műfajt. Egy-két fingós poéntól megkímélhetett volna minket, de nyár végi lövöldözős limonádénak még pont belefér. Plusz pontot érnek még talán a helyszínek, hiszen egy kisebb európai tripet kapunk a nyakunkba.

Összességében közhelyes és kiszámítható lett a Sokkal több mint testőr, de jól megkoreografált jeleneteinek és a két főszereplő személyiségének hála mégis működik annyira, hogy elszórakoztasson.