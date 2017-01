Star Trek 4 – Hemsworth szerint Abrams zseniális dolgot eszelt ki!

Habár a legutóbbi Star Trek film bevételi adatai messze a várakozások alatt teljesítették, a negyedik rész mégis elkészülhet. Ebben ráadásul egy régi ismert arc is visszatérhet majd, állítólag zseniális lesz az egész.

Az ugye nem is annyira nagy meglepetés már, hogy Chris Hemsworth-ről van szó, aki ismét Kirk kapitány apját alakítja és visszatér ahhoz a szerephez, amely beindította a karrierjét.

J.J. Abrams tulajdonképpen már a bemutatóval egy időben jelezte, hogy a felügyelete alatt elkészülhet majd a Star Trek 4. része is. A rossz számadatok viszont biztos nem lendítettek a helyzeten és azóta nem is sokat lehetett hallani a folytatással kapcsolatos tervekről.

Az MTV újságírója ezért joggal tette fel a kérdést Chris Hemsworth-nek, hogy vajon elkészülhet-e a folytatás. A színész úgy nyilatkozott, hogy ez nem is kérdés, az időpontot még nem jelölték ki, de jöhet a negyedik rész és ő is szerepet kap benne. Abrams ráadásul igazán zseniális dolgokat talált ki.

Hozzátette, hogy még nem igazán tudja miként fog visszatérni, bár ez nem is csoda. Simon Pegg és Doug Jung ugyanis csak nem régiben kezdtek el dolgozni a forgatókönyvön. Mindemellett Zoe Saldana – Uhura megformálója – is adott egy interjút a közelmúltban, amelyben szintén szóba került a Star Trek folytatás.

A színésznő szerint a Mindenen túl sajnos nem teljesített túl jól a jegypénztáraknál, de egy 50 éves múltra visszatekintő történet esetében ez nem lehet ok arra, hogy megálljt parancsoljanak neki. Ráadásul Saldana szerint a film nem volt rossz, sőt aki látta az nagyon is szerette. Saldana ráadásul már rendkívül várja a forgatásokat, hiszen a Star Trek stábja egy igazi baráti társaság, a színésznő azt is mondta nyilatkozatában, hogy akár 50-60 éves koráig is szeretne ezzel a csapattal együtt dolgozni.

A Star Trek 4. részének azonban egy nagy vesztesége már biztosan lesz, Anton Yelchin karaktere a színész halála miatt ugyanis hiányozni fog. Abrams korábban megerősítette, hogy a szerepet nem adják át másik színésznek.