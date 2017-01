Star Wars 8 – Luke és Rey kapcsolata lesz a középpontban?

Rian Johnson ismét nyilatkozós kedvében volt. Most éppen az USA Today-nek árult el egy-két dolgot a Star Wars 8. részével kapcsolatban. Persze az előzetesről mélyen hallgatott.

Továbbra is szállingóznak az újabb és újabb hírek a Star Wars 8. részével kapcsolatban. A Disney nem olyan régen bejelentette az új rész hivatalos címét. Sajnos akkor arról nem tettek említést, hogy mikor futhat be a várva várt előzetes. Most pedig Rian Johnson adott egy interjút.

A direktor elmondta, hogy a Star Wars 8 pont ott veszi fel a fonalat, ahol Az ébredő Erő pontot tett a sztori végére. Ez nem feltétlen megszokott, de a rendező elmondta, hogy nem akarta, hogy ugrás történjen az időben. Ő arra kíváncsi és azt akarja megmutatni, hogy mi is történet Rey és Luke első találkozását követően.

Elárulta azt is, hogy így megláthatjuk majd Rey első lépéseit az Erő felé, hogy elfogadja azt, ami vele történik. Feltárja a saját magában rejtőző potenciált, ami tulajdonképpen mindvégig benne volt.

Ennyi a hivatalos nyilatkozat, ám egyesek továbbra is úgy gondolják, hogy ezt követően A Birodalom visszavág-ra hajazó sztorit kapunk majd. Megkezdődik majd Rey kiképzése, ahogy annak idején az történt Luke-kal is, amikor Yoda pallérozta.

Viszont a kiképzésnek hasonlóan most is vége szakad majd, mivel Rey tudomására jut, hogy barátai bajba kerültek, Kylo Ren csapdájába sétáltak, így a segítségükre siet.

Ez utóbbi nem hivatalos hír és őszintén szólva kicsit szomorúak is lennénk, ha ide kerekedne ki a sztori. Az ébredő Erő is jól érezhetően hajazott Az új reményre. Kár volna ezt még egyszer eljátszana. Bízunk benne, hogy Rian Johnson ennél egy kicsit kreatívabb dologgal igyekszik meglepni a rajongókat.