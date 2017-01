Star Wars: Az utolsó jedi – Fény derül a Ren Lovagok eredetére?

A hatalmas várakozással övezett Star Wars VIII előzetese még továbbra is várat magára, ugyanakkor a Disney a hivatalos alcímet már leleplezte. Most jöjjön néhány pletyka, hogy mire is számíthatunk az új részben.

Már mi is többször foglalkoztunk azzal, hogy mire is számíthatnak majd a nézők a decemberben érkező Star Wars: Az utolsó jedi-ben. Vélhetően Ortega tábornok igazán fontos szerepet kap, na és természetesen Kylo Ren sem marad ki a sztoriból. A középpontban pedig Luke és Rey kapcsolata, pontosabban utóbbi kiképzése lehet. Ezek persze mind meg nem erősített információk.

A teóriáknak pedig sosincs vége. Most egy Youtuber, Mike Zeroh osztott meg újabb gondolatokat Az utolsó jedi-vel kapcsolatban.

Zeroh beszámolt arról, hogy belsős forrásból úgy tudja, a VIII. részben Rey elveszti majd a kezét, ahogy az történt Luke Skywalker-rel is korábban. Illetve Zeroh azt is tudni véli, hogy az új részben az eddig igencsak titokzatos Ren Lovagokkal kapcsolatban is megtudhatunk újabb információkat.

Ez nem is volna gond, hiszen a titokzatos figurák ott voltak Az ébredő Erő-ben, azonban sok minden nem derült ki róluk. Rey egy víziójában is találkozhattunk velük, amelyben elég csúnya dolgokat műveltek. Ez állítólag magyarázatot kap majd a Star Wars: Az utolsó jedi-ben.

Mindemellett sokak szerint a nem régiben bemutatott Zsivány Egyes-ben is elrejtettek egy kis utalást a Star Wars 8-ra. Gareth Edwards rendezésében ugyanis feltűnt Darth Vader legendás kastélya a Mustafaron. Könnyen lehet, hogy a Ren Lovagok ezt a helyet uralmuk alá vonták és esetleg Rey víziója is ezen a bolygón játszódott.

A Ren Lovagokkal kapcsolatos információk azért is volnának fontosak, mert ezek által közelebb kerülnénk Kylo Ren-hez is. Jobban megérthetnénk őt. J. J. Abrams annak idején azt ígérte, hogy az által feltett és megnyitott kérdések egy részére biztosan választ ad majd a Star Wars 8. Így talán a Ren Lovagokkal kapcsolatban is okosabbak lehetünk.

Elvileg a csoport tagjai korábbi padawanok, akiket Ren sikerrel csábít el Luke Skywalker oldaláról. De hogy mi az igazság? Nos talán a 2017. december 14-én érkező Star Wars: Az utolsó jedi választ ad a kérdésre.