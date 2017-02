Star Wars: Az utolsó jedi – A Ren lovagjai és Luke Skywalker összecsapnak?

Újabb pletykák érkeztek a Star Wars: Az utolsó jedi-vel kapcsolatban. Egyes források most úgy tippelnek, hogy Luke Skywalker a Ren lovagjaival is összecsap majd az új felvonásban.

Még mindig baromi sok idő van decemberig, addig pedig még vágnunk kell a centit, ha a Star Wars: Az utolsó jedi premierjére várunk. Ráadásul még az előzetes sem futott be, bár ez utóbbira talán már nem kell olyan sokat várni – nem volna rossz, ha a Super Bowl szünetében esetleg csurranna-cseppenne valami. Viszont ha más nem, akkor pletyka az mindig akad a film kapcsán.

Most éppen a MovieWeb-en olvastunk egy érdekes felvetést. Az ottani forrás úgy saccol, hogy a következő Star Wars filmben meglehetősen sok flashback vagy ha úgy tetszik forceback jelenetet kapunk. Állítólag ezek nagy része azt szolgálja majd, hogy még jobban megismerjük Kylo Ren-t.

Arról már korábban is írtunk, hogy ennek kapcsán vélhetően a Ren lovagjai is előtérbe kerülnek. Nos a MovieWeb legutóbbi írása szerint a lovagok könnyen lehet, hogy Luke Skywalkerrel is összetűzésbe keverednek.

Sokat nem tudni arról, hogy kik is a Ren lovagjai. Ám egyes szóbeszédek szerint olyan padavanok, akik Luke Skywalker tanítványai voltak, ám később Kylo Ren oldalára álltak. Ehhez kapcsolódhat majd a pletykák szerint egy flashback jelenet, amelyben Luke Skywalker és az áruló Ren lovagok összecsapnak. Az epikus csatának pedig Darth Vader kastélya adhat otthont.

Aztán könnyen lehet, hogy a MovieWeb értesülése abszolút fals infónak bizonyul. Ám abban szinte biztosak vagyunk, hogy valamilyen úton-módon több infót fogunk megtudni a Ren lovagokról. Ezt ígérte J.J. Abrams is – legalábbis korábban előre jelezte, hogy a nyolcadik Star Wars film több kérdésünkre is megadja majd a választ.