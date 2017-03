Star Wars VIII – Abrams szerint Mark Hamill Oscar-díjat érdemelne

J. J. Abrams a NY Daily News-nak nyilatkozott nem olyan régen a Star Wars VIII. részével kapcsolatban. Az ébredő Erő direktora úgy véli, hogy Mark Hamill Oscar-díjas alakítást nyújt a decemberben érkező produkcióban.

Habár J. J. Abrams már rendezőként nem vesz részt az újabb Star Wars filmben, azért producerként pont eleget sertepertél az alkotás háza táján. Vélhetően pontosan tud mindent az újabb résszel kapcsolatban is, ráadásul azon kevesek közé tartozik, akik már biztosan látták az eddigi elkészült felvételeket is.

Ezek kapcsán pedig egyelőre dicsérő szavakkal illette Az utolsó Jedi néven érkező újdonságot. A NY Daily News-nak adott interjúban leginkább Mark Hamill alakítására tért ki. Abrams úgy fogalmazott, hogy szerinte a rajongók és Mark Hamill is nagyon bosszús lesz, ha 2018-ban nem ő kapja az Oscar-díjat.

Ennek fényében igazán patent alakításra számíthatunk a színésztől. Persze tegyük hozzá, hogy az fura lett volna, ha Abrams úgy nyilatkozik, hogy borzalmas, amit Hamill a kamerák előtt csinál.

A rajongók azért egyelőre kétkednek. A fórumokat olvasgatva néhányan úgy vélik, hogy benne van a pakliban az Oscar-díj. Mások szerint pedig Mark Hamill habár zseniális szinkronszínész és elképesztő, amit néhány rajzfilm esetében csinál, színészként talán kevésbé ikonikus szerepek kötődnek a nevéhez. Leszámítva persze Luke Skywalker-t.

Igaz akadnak olyan érvek is, hogy Arnold Schwarzenegger sem számít igazi A-listás színésznek, ám ennek ellenére a Maggie-ben remek drámai alakítást mutatott be, de úgy néz ki, hogy a következő drámája az Aftermath is ütős lesz ilyen szempontból.

Egy biztos, egy év múlva ilyenkor már okosabbak leszünk és nem mellesleg a Star Wars: Az utolsó jedin is túl leszünk.