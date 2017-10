Stephen King: A talizmánból is film készülhet?

Az idei évet minden bizonnyal a Stephen King adaptációk virágzásának nevezhetjük. A setét torony után pár hónappal debütált a gyilkos Pennywise bohóc nem túl gyermekbarát története, az AZ, legutóbb pedig arról cikkeztünk, hogy az Engedjétek hozzám a kisdedeket regény is készen áll, hogy film készüljön belőle.

Utóbbiról elképzelhető, hogy félre teszik egy időre, hiszen újabb kiszemelt került górcső alá. Nem csak a mozitermeket, hanem a tévés,-és internetes csatornákat (Netflix) is uralják az író alkotásai ihlette filmek. Ide sorolhatjuk a Bilincsben-t és a Mr. Mercedes-t.

Visszatérve a friss hírekhez, a Variety úgy véli, A talizmán sztorija is felkeltette egy stúdió figyelmét, amivel gyarapítani szeretné King-moziuniverzumát. A weboldal szerint a producer, Frank Marshall már fel is kérte a Csillagainkban a hiba és a New Mutants rendezőjét, Josh Boone-t, hogy írjon egy forgatókönyvet A Talizmánhoz. Hogy megkérik-e a munkálatok irányítására is, egyelőre nem tudni, ugyanis van még bőven tennivalója az X-Men filmmel.

A talizmán 1984-ben készült el Stephen King, és szerzőtársa Peter Straubnak köszönhetően. A történetben egy Jack Sawyer nevű srác életébe csöppenünk. A fiú édesanyja nagyon beteg, Jack pedig képtelen karba tett kézzel végignézni szeretett szülője haldoklását. Rájön, hogy a bajt, csak egy talizmán oldhatja meg, azonban ez az ereklye egy más világban létezik, így hát útnak indul a kincs megszerzése érdekében.

Miután a két szerző befejezte a könyvet, pár évvel később újból „összeültek”, hogy megalkossák A Fekete Házat, amelyben az előzőben megismert Jackkel már felnőtt nyomozóként találkozhatunk.

Ebben az esetben , ha elkészül A talizmán, és sikerrel jár a nézők, illetve kritikusok körében, folytatása máris adott lesz. Egy biztos, akad jókora választék a készítőknek King könyvek terén.