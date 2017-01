Superman ott lesz a Shazam mozifilmben is?

Na ne! Dwayne Johnson imádja a közösségi médiát és néha egy-egy titkot is elárul saját oldalán. Most például Henry Cavil-lel közös fotót osztott meg, amihez ráadásul a DC-t is hashtagelte. Csak nem egy közös film van a láthatáron?

Az már korábban is kiderült, hogy a Szikla szerepet kap majd a DC Filmes Univerzumában. Pontosabban a Shazam mozifilmben lesz ott, ő alakíthatja a főellenséget Black Adam uraságot. Ezért is különösen érdekes az a fotó, amit nem olyan régen tett közzé a színész az Instagramon. A képen ugyanis Henry Cavill társaságában látható.

Oké, ebben mondjuk még lehet nincs is semmi fura. Miért ne ülhetne össze két barát, hogy beszélgessenek és megigyanak valamit.

Csak, hogy a hashtagek között ott figyel a #DCWorldsWillCollide is, ami a DCVilágokÜtköznek kiírásnak felel meg. Ez több mint árulkodó lehet.

Ráadásul nem sokkal később egy másik fotó is előkerült, amelyen Black Adam éppen hátsón penderíti Superman-t. Utóbbi egyébként egy rajongó alkotása volt.

Ezzel persze nem vehetjük ténynek, hogy Superman és Shazam együtt küzdenek majd Black Adam-mel. Azonban tény, hogy a képregényes világban is volt hasonló és elég ütős húzás lehetne ez a stúdió részéről.

Érdemes gyorsan megemlíteni a 2010-es Superman/Shazam!: The Return of Black Adam című animációs filmet is. Abban értelemszerűen már összecsaphatott a három hős.

Izgulnunk persze még lehet egy darabig, hiszen a tervek szerint csak 2019-ben érkezhet meg a Shazam mozi, elvileg április 5-én. Igaz Dwayne Johnson korábban azt is pedzegette, hogy akár ennél hamarabb is befuthat a végeredmény. Egyelőre viszont rendezőt sem találtak, sőt a forgatókönyv is készülget. Utóbbi feladatot Az óriásölő írója, Darren Lemke kapta.