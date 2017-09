A szabályt erősítő kivétel – Itt a Stephen King:Az filmkritika

A Stephen King könyveiből készült filmek ritkán jók – tartja a mondás. Az Az a szabályt erősítő kivétel, mi több, minden idők egyik legjobb King-adaptációja.

Stephen King Az című regénye minden idők egyik legbetegebb horrorja. Túlmegy minden határon, a jó ízlésén nagyon sok lépéssel, annyival, hogy azt elmondani is szörnyű. Az viszont biztos, hogy nagyon kellett már egy jó film belőle. Szó se róla, az 1990-es minisorozatnak is voltak jó pillanatai, de ebben a könyvben jóval több van, és ezt a jóval többet most Andy Muschietti új filmje ki is hozza belőle, bár azt azért jobb előre tisztázni, hogy ez a film is eltér itt-ott az alapanyagától. És ez nem feltétlenül baj.

A stílszerűen két részesre tervezett Az bátor ugyan, de a könyv legkeményebb részeitől elhatárolódik, megfeküdné az ember gyomrát mondjuk a végső kis „akció”, az ilyesmit a mozinéző nem igazán szeretné hazavinni élményként. Akkor mi marad? Minden más. A 2017-es It bőven hoz a Stephen King-féle hangulatteremtésből, talicskával tolja, és kiborítja elénk, hogy aztán 135 percig folyamatosan tág pupillával nézze az ember, hogy mi történik.

Ebben a sztoriban az a jó, hogy többrétegű, hogy igazi mélysége is van, és ezt a többrétegűséget hála istennek nem felejtették el beleírni az új forgatókönyvbe sem, magyarul nem csak egy unalmas jumpscare-fesztivált néz az ember ennyi időn keresztül, hanem remek karakterépítést, nagyon jó dialógokat, nagyon jó gyerekszínészeket, jól felépített ijesztgetéseket, szörnyek nélkül is fojtogató atmoszférát és persze Bill Skarsgård szuper játékát Pennywise-ként.

Na de miről is van szó? Bill öccse, Georgie egy esős napon a testvérétől ajándékba kapott papírhajóját úsztatja le az utcán, ami becsúszik egy csatornába. A fiú nagy meglepetésére egy bohócot talál odalent, aki visszanyújtja neki az elveszett hajót, majd egyúttal jól le is tépi a karját, és behúzza magához a csatornába. Egy évvel később Bill és időközben ilyen-olyan módon hozzácsapódott barátai megpróbálják megtalálni Georgie-t, hiszen még mindig bíznak abban, hogy a srác valahogy életben van. Kénytelenek szembesülni azonban azzal, hogy a mindenféle alakban felbukkanó Pennywise gyerekeket eszik, ráadásul túl sokan tűnnek el a városból, ahol élnek, közben pedig még a saját, nem mellékesen rettenetes életükkel is kezdeniük kell valamit.

És itt jön be az a bizonyos több réteg. A remek gyerekkarakterek ugyanis nem csak szimplán egy ijesztő bohóc elől futkorásznak, meg kell birkózniuk saját életükkel is, ami egyikük számára sem fenékig tejfel. Zaklatásokkal, konkrét fenyegetésekkel és egyéb szörnyűségekkel küzdenek nap mint nap, amelyek konkrétan az életükbe is kerülhetnek, és erre az egyébként sem tiszta vízzel teli medencébe rondít bele még az a démon, aki mindenféle horrorisztikus esetekbe keveri őket. Horror horror hátán.

És ez a többszintű horror ezúttal remekül működik, jobban, mint az 1990-es minisorozatban. Nem is tudni, mitől félti jobban a kis főhősöket a néző, a valódi világtól, vagy a démontól, és minden pillanatban érezni, hogy a menekülésüknek komoly tétje van. A forgatókönyv némileg eltér a könyvtől, néhol még súlyosabb helyzetbe keveri a főszereplőket, de összességében azért örömmel lehet nyugtázni, hogy ezúttal amennyire csak lehet, megpróbáltak hűek maradni az eredeti regényhez.

Picit azért a modern kor igényeihez sem ártott egy picit alakítani a filmet, a horror-jelenetek egyértelműen sokszor a jelenkor nézőit célozzák meg, de nem adják olcsón magukat, inkább a klasszikus horrorokhoz nyúlnak vissza, csak megvalósításukat tekintve nevezhetőek „modernnek”. Az Az összességében egy remek Stephen King-adaptáció, nem véletlenül látta már a mester kétszer is a hivatalos bemutató előtt. Minden porcikája igazi King-hangulatot áraszt, mocskos, ijesztő, véres és bátor. A második részben azért illene majd ezt-azt megmagyarázni, amit egyébként a könyv már a legelső kötetben is megtesz, de így is bátran vállaljuk, hogy az It 2017-es feldolgozása ott van minden idők legjobb Stephen King-filmjei között.

Ha félsz a bohócoktól, akkor vigyázz, nehogy félrenyeld a popcornt!

Stephen King: Az film adatlapja