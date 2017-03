A szépség és szörnyeteg – Itt az első meleg Disney karakter!

A Disney legújabb filmjében, a Szépség és szörnyeteg élőszereplős feldolgozásában érdekes lépésre szánta el magát. A produkcióban bemutatkozik a stúdió első nyíltan meleg karaktere.

Az, hogy a filmvásznon, esetleg a sorozatokban nem csak heteroszexuális karakterek bukkannak fel már nem számít igazán nagy újdonságnak. Sőt talán bevett dolognak és teljesen elfogadottnak is tarthatjuk ezt. A Disney viszont egészen eddig kilógott a sorból. Óvatosa utalások ugyan előfordultak már, például a legutóbbi animációs sikerükben, a Zootropilisban Judy Hopsz szomszédjai esetében.

Viszont a Disney-t többen is pont azért bántották, mert ilyen tekintetben divatja múltak és nem mernek politikai és társadalmi vitákat felvállalni. Ez valahol érthető, hiszen a legkisebbek számára talán nem is releváns, azonban a stúdió újabban nem csak gyerekfilmeket és történeteket készít.

A társadalmi változások pedig úgy néz ki, most a Disney-re is hatással lesznek. A Szépség és szörnyeteg élőszereplős változatában ugyanis egy meleg karakter is szerepet kap.

LeFou, Gaston szárnysegédje lesz az illető, akit a vásznon Josh Gad kelt majd életre. A karakterrel kapcsolatban Bill Condon rendező árulta el, hogy kicsit zavart figura lesz. Az egyik pillanatban Gaston (Luke Evans) a példaképe és olyan szeretne lenni, mint ő. A másikban pedig már inkább megcsókolná a fickót. Josh Gad állítólag nagy ízléses módon formálta meg a karaktert.

A Disney tehát nyit ez ügyben és ezzel tulajdonképpen felzárkózik más filmekhez. Elég csak a Holdfényre gondolni vagy megemlíthetjük az Alien: Covenant-ot is, amelyben az űrhajó fedélzetén lesz majd egy meleg pár. Sőt úgy tudni, hogy a következő Star Wars filmben is számíthatunk egy hasonló karakterre.

Josh Gad a témával kapcsolatban annyit nyilatkozott, hogy nincs ebben semmi furcsa, hiszen a stábban is akadnak melegek. A rendező Bill Condon is nyíltan vállalja ezt, de Sir Ian McKellen nevét is megemlíthetjük. Nem beszélve Luke Evans-ról, aki korábban szintén felvállalta másságát, igaz nem olyan régen arról lehetett hallani, hogy barátnője van.

A Szépség és a szörnyeteg Emma Watson és Dan Stevens főszereplésével március 23-án kerül a magyar mozikba.

