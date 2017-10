Szex és New York 3 – eldőlt a film sorsa

Noha hat éven keresztül nagy sikerrel futott az HBO-n a Szex és New York című sorozat, sőt a rajongók imádták a széria nyomán készült két filmet is, nagyon úgy tűnik, harmadik rész már nem lesz.

Hat éven át, 1998 és 2004 között kényeztette el a rajongókat a Szex és New York című sorozat. Az egyedi hangvételű, a filmes piacra újat hozó széria kultikus lett, kézenfekvő volt tehát, hogy egész estés filmet, filmeket forgatnak belőle: előbb 2008-ban, majd 2010-ben került a moziba a négy barátnőről és életükről szóló film. Noha a második már nem örvendett nagy kritikai elismertségnek, és az bevételi adatok is elmaradtak az elsőről, az alkotók úgy érezték, hogy van még annyi Szex és New York -rajongó a világban, akinek érdekes lehet egy harmadik film.

Először 2014-ben röppent fel komolyabban a hír, hogy várható a folytatás, több szereplő is arról beszélt, lesz harmadik rész. Most viszont a sorozat arca, Sarah Jessica Parker ejtette el a New York-i balettgálán, hogy kész, vége, nincs tovább, nem forgatják le a harmadik filmet.

„Csalódott vagyok, mert van ez a szép, vicces, szívbemarkoló és szívet melengető, élvezetes forgatókönyvünk és történetünk, amelyet nem csinálhatunk meg és nem mondhatunk el. S még fontosabb a közönség, amely szeretett volna egy harmadik filmet”

– fogalmazott láthatóan csalódottan Parker.

A napokban a DailyMail azt szellőztette meg, hogy elsősorban a sorozatban Samathát alakító Kim Cattrall követelései miatt nem valósul meg a projekt, ugyanakkor a 61 éves színésznő Twitterén cáfolta a felvetést.

„Az egyetlen követelésem, hogy ne legyek benne a filmben, és ezt már tavaly is mondtam” – reagált Cattrall. Igaz, később arról is beszélt, hogy talán még nem képes elengedni a szerepet. „Mindenki a saját dolgaival és életével foglalkozik, nem akármilyen kihívás lenne mindent elrendezni ahhoz, hogy leforgassuk a harmadik részt. Ugyanakkor persze szórakoztató is volna. Nagyon nehéz lenne végleg búcsút mondani Samantha szerepének.”

Úgy tűnik, most mégis elengedte a karaktert, s így a filmet is.